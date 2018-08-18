ABD Casus Uçağı Bölgede



ABD’nin Boeing E-6B Mercury isimli casus uçağının son günlerde Güney Kıbrıs FIR hattında uzun uçuşlar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin casus uçağının dün Güney Lefkoşa FIR hattında sabah 10 sularında başladığı uçuşunu gece saat 02:30’a kadar sürdürdüğünü ve özellikle Kıbrıs ile Suriye arasındaki alanda uçuşlar gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, ABD casus uçağının adanın güney doğu ve güney kısımlarında, özellikle Suriye sahil şeridindeki uçuşunu 32 bin ayak yükseklikte gerçekleştirdiğini de vurguladı.

