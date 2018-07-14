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Abad Güney Kıbrıs’ın İki Başvurusu Reddetti

MAHKEME MASRAFLARINI ÖDEYECEK

Abad Güney Kıbrıs’ın İki Başvurusu Reddetti

MAHKEME MASRAFLARINI ÖDEYECEK

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:41
Abad Güney Kıbrıs’ın İki Başvurusu Reddetti
MAHKEME MASRAFLARINI ÖDEYECEK

Lefkoşa, 14 Temmuz 18 : Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Güney Kıbrıs’ın “halloumi” teriminin kullanılmasıyla ilgili iki başvurusunu reddederek, mahkeme masraflarını ödemesine karar verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi T-825/16 ve T847/16 numaralı davaların, Lefkoşa Rum kesimi merkezli Papouis Dairies Ltd şirketi ile Rum Sığır Besicileri Örgütü’nün (POA), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) “halloumi” teriminin kullanılmasıyla ilgili ticari marka başvurusunda bulunması ve devamında Güney Kıbrıs’ın ilgili ürün için markanın tescilinin verilmesine itiraz etmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Haberinde davayla ilgili ayrıntılara ve konunun geçmişine de yer veren gazete, nihayetinde Güney Kıbrıs’ın ABAD’a yaptığı iki başvurusunun reddedilerek, dava masraflarını ödeyeceği aktarıldı.

(HC/YIL)
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