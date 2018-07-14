ABAD Traşlanma Mağdurlarının Başvurusunu Reddetti!

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), 2013 yılında yaşanan ekonomik krizde, Troyka’nın memorandumu gereği mevduatları traşlanan kişiler tarafından, tazminat talebiyle açılan davaları reddettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABAD’ın davayı, traşlanma kararına Avrupa Komisyonu ile Avrupa Merkez Bankası’nın müdahil olmadığı gerekçesiyle reddettiğini yazdı.

