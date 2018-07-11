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Ab-nato Bildirisinde Güney Kıbrıs Açısından “önemli İfadeler”

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : AB ile NATO’nun aralarındaki işbirliğinin güçlenmesine yönelik imzaladıkları ve yayımladıkları bildiride, “Güney Kıbrıs’a kadar ulaşan güçlü mesajlar verdikleri” savunuldu.

Ab-nato Bildirisinde Güney Kıbrıs Açısından “önemli İfadeler”

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : AB ile NATO’nun aralarındaki işbirliğinin güçlenmesine yönelik imzaladıkları ve yayımladıkları bildiride, “Güney Kıbrıs’a kadar ulaşan güçlü mesajlar verdikleri” savunuldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:15
Ab-nato Bildirisinde Güney Kıbrıs Açısından “önemli İfadeler”
Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : AB ile NATO’nun aralarındaki işbirliğinin güçlenmesine yönelik imzaladıkları ve yayımladıkları bildiride, “Güney Kıbrıs’a kadar ulaşan güçlü mesajlar verdikleri” savunuldu.

Fileleftheros gazetesinin edindiği bilgilere dayanarak ortaya attığı iddiaya göre, Güney Kıbrıs,  Türkiye’nin, AB-NATO diyaloğunda (Güney Kıbrıs’ın) yer almasını engelleme çabalarına yanıt niteliğinde olacak ifadenin yer almasını sağladı. 

AB-NATO ilişkisine yönelik ortak bildiride, iki örgütün işbirliği yapmasına yönelik ortak iradenin kaydedildiğini aktaran gazete, 3’üncü paragrafta, şeffaflığın önemine vurgu yapılarak, AB üyesi olamayan NATO müttefiklerinin ve ittifak üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin inisiyatiflere katılmalarının teşvik edildiğinden söz edildiğini aktardı. 

Aynı zamanda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, bu müdahilliğin “herhangi bir ayrım yapılmaksızın” olacağını vurgulayarak ortak bildirindeki ifadeyi güçlendirdiğini  savunan gazete, bilgilere göre bu ifadenin, Güney Kıbrıs tarafından istendiğini ileri sürdü.

Bildiride çifte mesaj verildiğini belirterek, NATO üyesi olmayıp AB üyesi olan ülkelerin, ittifakın faaliyetlerine daha etkin müdahilliğinin olması yönünde çağrıda bulunulduğuna dikkat çeken gazete, bu noktanın, sürekli Türkiye’nin engeliyle karşı karşıya kalan Güney Kıbrıs için son derece önemli olduğunu belirtti. 

Haberde Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ittifak üyesi olmadığına atıfta bulunarak, AB-NATO diyalo unda yer almasına izin vermediği de savunuldu. 

Gazete ayrıca ortak bildiriyle, NATO üyesi olup da AB üyesi olmayan Türkiye’ye de bir mesajın verildiği ifadenin de yer aldığını ileri sürdü. 

(HC/HÖ)

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