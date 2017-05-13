Ab’li Yetkililere Göre Kktc’nin Ab Müktesebatı’na Uyumu İçin “uzun Vadeli Geçiş Dönemi Gerekiyor”

Avrupa Komisyonu’nun KKTC’ye gönderdiği heyetlerin gerçekleştirdiği temaslardan, KKTC’deki hiçbir sektörde “kabul edilebilir Avrupalı düzeyde” hareket edilmediği ve bu yönde hareket edecek niyetin olmadığı izlenimi edinildiği iddia edildi.

Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : Avrupa Komisyonu’nun KKTC’ye gönderdiği heyetlerin gerçekleştirdiği temaslardan, KKTC’deki hiçbir sektörde “kabul edilebilir Avrupalı düzeyde” hareket edilmediği ve bu yönde hareket edecek niyetin olmadığı izlenimi edinildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Uzun Vadeli Geçiş Dönemi… İşgal Bölgelerinde Avrupa Yönünde Hiçbir Adım Yok” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, KKTC’ye, farklı sektörlerdeki mevcut durumun değerlendirmesini yapmak amacıyla giden heyetlerin, Avrupa Komisyonu’na sundukları ve Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey’e de iletilen raporlarda, KKTC’nin AB Müktesebatı’na uyum sağlayabilmesi için “uzun bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğu” sonucuna vardıklarını öne sürdü.

AB’li yetkililerin, KKTC’de, Kıbrıs sorununun çözümünden hemen sonra, AB Müktesebatı’nın uygulanmasını daha kolay hale getirecek birtakım eylemler yapılması yönünde beklenti içerisinde olduğunu kaydeden gazete, KKTC’nin uyumu konusunun; “ayrı bir varlığın tanınması eylemi” şeklinde yorumlanabileceğinden, çözümden önce gündeme getirilmeyeceğini savundu.

Gazete, KKTC’de AB Müktesebatı’na uyum için çaba gösterileceği yerde, bu yönde hiçbir eylemde bulunulmamasının, bankacılık sektörünün denetlenmesi için verilen 3 milyon Euro’nun çöpe gitmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunulduğunu öne sürdü.

ANASTASİADİS-VERWEY GÖRÜŞMESİ

Gazete devamla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Edindiği bilgilere dayanarak, görüşmede, Kıbrıslı Türklerin, çözümden sonra AB Müktesebatı’nın uygulanmasının ertelenmesine yol açabilecek herhangi bir durum yaşanmaması için önemli işler yapılması gerektiğinin vurgulandığını kaydeden gazete, Anastasiadis’in Verwey’e, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yaşanan zorluklarla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis-Verwey görüşmesinin ardından basına açıklama yapılmadığını kaydetti.

(GE/SEL)