Ab’den Mültecilerle İlgili Sonuç Bildirgesi

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : AB’nin mültecilerle ilgili sonuç bildirgesinde, yasadışı mülteci ağlarının engellenmesine yönelik tedbirlerin yer aldığı; ancak Güney Kıbrıs da dahil, en fazla mültecinin bulunduğu AB ülkelerinde mülteci yoğunluğunun azaltılması veya yer değiştirmesi yüzdeliklerine değinilmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, sonuç bildirgesinde her ne kadar “Türkiye’nin kulağı çekilmemiş olsa da”, 18 Mart 2016 AB-Türkiye Zirvesi Bildirisi’nin tam uygulanmasıyla ilgili ek çabalar gerektiğine yer verildiğini yazdı.

Gazete, bu ifadenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabalarıyla eklendiğini kaydederken, Anastasiadis’in Türkiye’den KKTC’ye, oradan da Güney Kıbrıs’a geçen mültecilerden bahsettiğini ve Ankara’yı, geri kabul anlaşmasını uygulamayı reddetmesi nedeniyle eleştirdiğini belirtti.

PRODROMU: “BÜYÜK BASKI GÖRÜYORUZ”

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, yılbaşından beri Güney Kıbrıs’ın mülteci akınlarıyla ilgili orantısız bir baskı kabul ettiğini söylediğini ve yaklaşık 3000 kişinin, adaya yasa dışı olarak KKTC’den giriş yaptığını iddia ettiğini yazdı.





Prodromu, Türkiye – AB anlaşmalarının tam olarak uygulanması gerektiğini ve Türkiye ile olan tüm anlaşmaların, ayrım yapılmaksızın tüm üye devletlere uygulanması gerektiğini kaydetti.

AB KOMİSYONU’NDAN HEYET GÜNEY KIBRIS’TA

Öte yandan Haravgi gazetesi de, AB Komisyonu’ndan bir heyetin, mülteci sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu haber verdi.

Gazete, heyetin dün, Rum İçişleri Bakanlığı’ndaki yetkililerle görüştüğünü ve görüşmede, mültecilerle ilgili kriz yönetim planının gözden geçirildiğini yazdı.

Gazete, görüşmede, mülteci akışının çoğalması olasılığı ve bu durumda neler yapılabileceğinin ele alındığını da kaydeden gazete, bu konuda karşılaşılabilecek sorunların çözümüyle ilgili istişarelerde bulunulduğunu belirtti.

(GE/HA)



