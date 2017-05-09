Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ab Ara Bölgelerdeki Yollar İçin Para Vermeye Hazır Ancak “ayrıntı” İstiyor

Avrupa Komisyonu’nun Derinya ve Lefke sınır kapılarında ara bölgede kalan yolların onarımı için ödenek vermeye hazır olduğu ancak&nbsp; ayrıntılı bir başvurunun yapılmasını beklediği ileri sürüldü.

Ab Ara Bölgelerdeki Yollar İçin Para Vermeye Hazır Ancak 'ayrıntı” İstiyor
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Avrupa Komisyonu’nun Derinya ve Lefke sınır kapılarında ara bölgede kalan yolların onarımı için ödenek vermeye hazır olduğu ancak  ayrıntılı bir başvurunun yapılmasını beklediği ileri sürüldü.

Alithia gazetesi Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerin sınır kapılarına yaptıkları ziyaretle de ortaya çıktığı üzere, çalışmaların iyi gittiğini, ancak her iki sınır kapısında da ara bölgede bulunan yolun bir kısmının düzeltilmediğini yazdı.

Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum heyetinin başkanı Sotos Zakheos’un AB’den ödenek beklendiği ve hali hazırda gerekli talepte bulunulduğunu söylediğini anımsatan gazete, Komite’den kaynakların, Derinya ve Lefke sınır kapılarının, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde 2015 Ağustos ayında bu yana AB’nin onaylanan projeleri içerisine bulunduğunu aktardı.

Habere göre 2015 yılında Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde anlaşmaya varıldığını ve 2015 Kasım ayında iki toplumlu komite adına UNFICYP’in talebi üzerine 2 milyon 108 bin Euro’nun, ara bölgenin kuzeyindeki çalışmalar için onaylandığını savunan Komisyon’dan kaynaklar, “Biz Komite olarak finansmana ilişkin ayrıntılı başvuru almamız durumunda daha para vermeye hazırız” dedi.

Bahse konu kaynaklar, “ayrıntı” kelimesinin üzerinde durarak, Komisyon’un belirli bir miktar tanımlanmaksızın finansmana ilişkin genel bir talep aldığını belirtti.

Aynı kaynaklar, ne kadar istendiği, neden istendiği gibi konularda ayrıntılı başvurunun gerektiğini belirttiler.

(HC/HÖ)

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