banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97559
ALTIN
243.701
DOLAR
6.2653
STERLİN
8.2796
EURO
7.3799
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel Coşkun Kayıp
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel...
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak...
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Şanverdi tutuklu yargılanacak
ŞANVERDİ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Ab Adalet, Tüketiciler Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiseri Bugün Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 21 Eylül 18 :  Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ab Adalet, Tüketiciler Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiseri Bugün Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 21 Eylül 18 :  Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Ab Adalet, Tüketiciler Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiseri Bugün Güney Kıbrıs’ta

 

Lefkoşa, 21 Eylül 18 :  Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığının verilmesi ile yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin meşruluk kazanmasına karşı mücadelede AΒ kurallarının uygulanması konularını ele alacağını yazdı.

Habere göre, Jourava, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau ve İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile bir araya gelecek.

Gazete, Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Jourava’nın yargı sisteminin düzenlenmesi konusunda muhataplarıyla görüş alış verişinde bulunacağını, bu çerçevede Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Mirona Nikolato ile de görüşeceğini belirtti.

JOURAVA POLİTİS GAZETESİNE KONUŞTU

AB Komisyonu’nun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Vera Jourova’nın Politis gazetesine söyleşi verdiği belirtildi.

Habere göre, vatandaşlık programını haksız olarak nitelendiren Jourava, bu uygulamadan ekonomik durumlarından dolayı zenginlerin faydalandığını ifade etti.

Jourava, bu stratejinin yasaklamasının mümkün olmaması durumunda, AB’nin, başvurunun yapıldığı ülke ile gerçek bağları olan insanlara vatandaşlık verilmesinin garanti altına alınması için üye ülkelere yönergeler yollayacağını belirtti.

Vera Jourova, Güney Kıbrıs’taki adalet dağıtılmasını “yavaş” olarak nitelendirerek, adaletin erişilebilir olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs ziyaretinin amacının sorulması üzerine Jourava, bunun, Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Jourava, sözlerinin devamında, ziyaretin en önemli boyutunun, Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık verme politikasının nasıl çalıştığını daha iyi anlamak olacağını söyledi.

(FK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’in New York Ziyaretine İlişkin Senaryolar
Anastasiadis’in New York Ziyaretine İlişkin Senaryolar
Greko Burnu Açıklarında Kaçak Göçmen Teknesi Tespit Edildi
Greko Burnu Açıklarında Kaçak Göçmen Teknesi Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim İhracatı
Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye Hellim İhracatı
Rmmo’nun Seferilik Sisteminde Değişiklikler
Rmmo’nun Seferilik Sisteminde Değişiklikler
Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı
Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı
Güney Lefkoşa’da Dün Çıkan Yangın Maşera Ormanını Tehdit Etti
Güney Lefkoşa’da Dün Çıkan Yangın Maşera Ormanını Tehdit Etti
50 Kişinin Kimlik Tespiti İçin Örnekler Yetersiz
50 Kişinin Kimlik Tespiti İçin Örnekler Yetersiz
Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında
Türkiye Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında
Akaryakıt Zammı Rum Basınında Da Yankı Buldu
Akaryakıt Zammı Rum Basınında Da Yankı Buldu
Güney Lefkoşa’da Yangın
Güney Lefkoşa’da Yangın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim