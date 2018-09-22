Ab Adalet Komiseri Yurova’dan Vatandaşlıklarla İlgili Müdahale





Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): AB Adalet Komiseri Vera Yurova, AB Komisyonu’nun, AB ülkelerindeki vatandaşlık ve vize veriliş prosedürleriyle ilgili birtakım yaptırımlar içeren rapor hazırlayacağını söyledi.Politis gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau ile görüşen Yurova’nın, her ülkenin vatandaşlık verilmesiyle ilgili kendi prosedürü olabileceğini; ancak AB olarak bu duruma tamamen kayıtsız kalamayacaklarını söylediğini yazdı.Haberde, Nikolau’nun da, Güney Kıbrıs’ın vatandaşlık verilmesi prosedürüyle ilgili çeşitli tedbirler alındığını söylediği kaydedildi.(GE/GÜL)