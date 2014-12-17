AB Zirvesinde “Sürpriz Yok”

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin dün tamamlanan zirve toplantısının sonuç bildirgesinde Güney Kıbrıs’ı şaşırtacak herhangi bir sürpriz çıkmadığı ve Türkiye’nin bazı müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin girişimlerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Politis gazetesi: “Sonuç Bildirgesinde Sürpriz Yok – Dışişleri Bakanları Toplantısında Katılım Müzakerelerine İlişkin Çağrılara Karşın Erdoğan İçin Olumsuz Hava” başlıkları altında verdiği haberinde, dün Brüksel’de tamamlanan AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonuç bildirgesinin, AB dönem başkanı İtalya’nın hazırladığı son taslak şekliyle onaylandığını yazdı.

Gazete, 14 ülkenin Türkiye’nin AB müzakere sürecindeki 23 ve 24 numaralı başlıkların açılması yönünde fikir beyan etmelerine karşın İtalya ve diğer ülkelerin sonuç bildirgesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesini reddettiklerini, toplantıda özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine güçlü bir havanın mevcut olduğunu iddia etti.

Taslakta yapılan tek özlü değişikliğin Türkiye’de gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin dile getirilen hoşnutsuzluk olduğunu belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in zirve sonrasında yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Kasulidis açıklamasında, zirvede yaptığı konuşmada, “herkesin AB dayanışma ruhu içerisinde onay verebildiği bir metin hazırladığı için İtalya dönem başkanlığına teşekkürlerini dile getirdiğini ve Barbaros gemisinin hala Kıbrıs’ın MEB’inin Güneyinde bulunduğu ve buradan ayrılma niyetinin de görüşmediğini söylediğini” aktardı.

Barbaros gemisinin bölgeden ayrılmak yerine “sadece BM UNCLOS Anlaşması’ndan değil, uluslararası hukuk ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığından şüphe duyarak bölgede kalmayı sürdürdüğünü dile getirdiğini” savunan Kasulidis, “ancak 23 ve 24 numaralı müzakere başlıklarının kapalı kalmasının sebebinin bunlar olmadığını, sebebin beş yıl önce Türkiye’nin Ankara Protokolünü Güney Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde genişletmeyi reddetmesi olduğunu izah ettiğini” belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Lefkoşa ‘Ayakta Kaldı’ – Kasulidis İle Türk Başlıklarının Açılmasını İsteyen 16 Ülke Arasında Mücadele – Brüksel Metni ‘Sertleştirdi – Kıbrıs İçin Olumlu Gelişme’”.

Simerini: “Müzakereler Sebebiyle Yaptırım Yok”.

Alithia: “Türk Müzakere Başlıkları Açılmıyor – Sonuç Bildirgesi Memnun Edici”.

Haravgi: “Sonuç Bildirgesi Türkiye İçin Eleştirisel – Fransa-Almanya İki Başlığın Açılmasını İstedi – İngiltere’den Sakin Tutum”.