AB Zirvesinde Anastasiadis’i Kimin Temsil Edeceği Belli Değil

Avrupa Konseyi’nin 18-19 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştireceği zirve toplantısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i kimin temsil edeceğinin belli olmadığı bildirildi.

Fileleftheros “AB Konseyi’nde Kendisini Kimin Temsil Edeceğini Başkan Söyleyecek” başlıklı haberinde, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i 18-19 Aralık’ta Brüksel’de yapılacak Avrupa Konseyi zirve toplantısında kimin temsil edeceğine henüz karar verilmediğini açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde yatmakta olan Anastasiadis’i AB zirvesinde kimin temsil edeceğine, Anastasiadis’le de istişare edilerek, 10 Aralık’a kadar karar verileceğini söyledi.

Gazete, Anastasiadis’in, aşırı burun kanaması nedeniyle son AB zirve toplantısına da katılamadığını ve Güney Kıbrıs’ın o toplantıda Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras tarafından temsil edildiğini hatırlattı.

Gazeteye göre, Lizbon Sözleşmesi uyarınca zirve toplantılarında devlet ve/veya hükümet başkanları, aynı devletten başka bir yetkili tarafından temsil edilemez. Haberde, devletin ancak AB üyesi başka bir devletin başkanı tarafından temsil edilebileceği yazıldı.