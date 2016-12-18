Güney Kıbrıs:
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18 Aralık 2016 Pazar 10:41

AB Ve Ekonomi Konuları Nihai Olarak Kapanmak Üzere

AB Ve Ekonomi Konuları Nihai Olarak Kapanmak Üzere
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 Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler çerçevesinde, müzakere başlıklarından “AB ve Ekonomi” konularının kapanmasına çok az kaldığı belirtildi.

Simerini gazetesi “AB ve Ekonomi Kısa Süre İçerisinde ‘Mühürleniyor’ ” başlığıyla verdiği haberinde, müzakere başlıklarında diğerlerine göre “daha kolay” olan AB ve Ekonomi konularının, bazı engeller olsa da nihai anlaşma sürecine girdiğini yazdı.

Anlaşmaların açık olduğunu ancak bazılarının muhalefetin bir kısmında tepkilere neden olduğunu kaydeden gazete, buna rağmen bu başlıklarda büyük bir rekabete izin vermeyen net bir resmin olduğunun görüldüğünü belirtti.

Gazete haberinde Ekonomi ve AB konularındaki anlaşmaları görüşme tutanaklarında olduğu gibi yansıttı.

EKONOMİ KONULARI

Ekonomi başlığında, bankacılık sisteminin federasyon tarafından denetimi konusunda tam bir görüş birliğinin olduğunu iddia eden gazete, AB yasalarından çıkma ya da sapma olmaması için federasyon ve iki kurucu devlette kamu harcamaları, kamu borcu ve gelir-giderleri belirleyecek iç istikrar anlaşmasının olacağını savundu.

Dolaylı vergilerin federal hükümet, doğrudan vergilerinse kurucu devletler tarafından uygulanacağı konusunda hemfikir olunduğunu iddia eden gazete, tüm devlet desteklerinin AB tüzüğüyle uyumlu olması konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

Kamu borcunun yönetimi konusunda, federasyon ve kurucu devletlerden temsilcilerin katılacağı merkezi yönetim birimi üzerinde anlaşmaya varıldığını savunan gazete, federasyon gelirlerinin orantılı olarak, her bölgenin nüfusu ve NUTS’ları (istatistik göstergeler, kişi başına düşen gelir, GSYH gibi) temelinde dağıtılacağını iddia etti.

Gazete, federasyon bütçesinin yüzde 6’sının iki kurucu devletin altyapıları için tahsis edileceğini savundu.

Haberde Mont Pelerin’de, gerek uluslararası, gerekse federasyonun ekonomik kuralların ihlal edilmesi durumunda kurucu devletlere sorumluluk ve yaptırım uygulama şekilleri konusunda da anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Ekonomi başlığında hâlâ açık konuların bulunduğunu ve müzakereler Cenevre’ye aktarılmadan önce anlaşmaya varılması yönünde çaba gösterildiğini yazan gazete, bilgilere göre Merkez Bankası Yönetim Kurulu oluşumu, devlet federasyon bütçesinin onayı ve Avrupa kaynaklarının dağıtım şekli gibi konularda anlaşmaya varılmadığını ileri sürdü.

AB KONULARI

AB’de kadroların 2’ye 1 oranıyla dağıtılacağını, yani Avrupa Parlamentosu Milletvekillerinin 4 Kıbrıslı Rum, 2 Kıbrıslı Türk olacağını iddia eden gazete, aynı oranın AB’ye atanacak teknokrat kadroları içi de geçerli olacağını savundu.

Avrupa İşleri Bakanlığı kurulacağını ileri süren gazete, Kıbrıs sorununun olası çözümünün ardından, Kıbrıslı Türklerin uyumuyla ilgili Eylül 2015’te kurulan ad hoc komitenin faaliyetlerini sürdüreceğini de iddia etti.

Gazete haberinde AB ortak istatistik biriminin oluşturulması ve bazı başka konularda anlaşmazlıkların hakim olduğunu savundu.

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