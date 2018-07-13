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AB Ülkelerinde Yapılan Operasyonda 360 Ton Tarım İlacı Ele Geçirildi!

Güney Kıbrıs’ın da katıldığı, 28 AB üyesi ülkede Nisan-Mayıs aylarında yapılan “Silver Ax III” adlı operasyonda, birlik sınırlarına yasa dışı bir şekilde sokulan 360 ton tarım ilacı ele geçirildiği bildirildi.

AB Ülkelerinde Yapılan Operasyonda 360 Ton Tarım İlacı Ele Geçirildi!

Güney Kıbrıs’ın da katıldığı, 28 AB üyesi ülkede Nisan-Mayıs aylarında yapılan “Silver Ax III” adlı operasyonda, birlik sınırlarına yasa dışı bir şekilde sokulan 360 ton tarım ilacı ele geçirildiği bildirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:33
AB Ülkelerinde Yapılan Operasyonda 360 Ton Tarım İlacı Ele Geçirildi!

 Güney Kıbrıs’ın da katıldığı, 28 AB üyesi ülkede Nisan-Mayıs aylarında yapılan “Silver Ax III” adlı operasyonda, birlik sınırlarına yasa dışı bir şekilde sokulan 360 ton tarım ilacı ele geçirildiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, operasyona AB üyesi ülkelerin gümrük daireleri ile polis müdürlüklerinin katıldığını ve hedefin, üçüncü ülkelerden gelen ruhsatsız tarım ilaçlarının tespit edilerek dağıtımının durdurulması olduğunu yazdı.
 


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Son Güncelleme: 13.07.2018 11:41
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