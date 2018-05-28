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AB Ülkelerinde Üveyik Avı Geçici Bir Süreliğine Yasaklanıyor...

AB ülkelerinin, üveyiklerin korunmasıyla ilgili eylem planını onayladığı ve üveyik avına, geçici avlanma yasağı getirildiği bildirildi.

AB Ülkelerinde Üveyik Avı Geçici Bir Süreliğine Yasaklanıyor...

AB ülkelerinin, üveyiklerin korunmasıyla ilgili eylem planını onayladığı ve üveyik avına, geçici avlanma yasağı getirildiği bildirildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:20
AB Ülkelerinde Üveyik Avı Geçici Bir Süreliğine Yasaklanıyor...

 AB ülkelerinin, üveyiklerin korunmasıyla ilgili eylem planını onayladığı ve üveyik avına, geçici avlanma yasağı getirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, AB’nin, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar listesinde bulunan üveyikleri korumak için aldığı geçici avlanma yasağının yanı sıra, bir dizi tedbir daha alacağını ve bu tedbirlerle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapacağını yazdı.

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Gazete, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin getirdiği geçici avlanma yasağı uygulamasına, yetersiz bir tedbir olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiğini belirtti.

Haberde, üveyik avının geçici yasağı için tepki gösteren ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya’nın da bulunduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 28.05.2018 12:51
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