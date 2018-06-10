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AB sonuç bildirgesi taslağı: “Türkiye’ye yeni can simidi”

AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan tarafından hazırlanan sadece yarım sayfadan oluşan sonuç bildirgesi taslağında, Türkiye’nin, Avrupa isteklerinin canlı tutulduğu belirtildi.

AB sonuç bildirgesi taslağı: “Türkiye’ye yeni can simidi”

AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan tarafından hazırlanan sadece yarım sayfadan oluşan sonuç bildirgesi taslağında, Türkiye’nin, Avrupa isteklerinin canlı tutulduğu belirtildi.

10 Haziran 2018 Pazar 08:19
AB sonuç bildirgesi taslağı: “Türkiye’ye yeni can simidi”

RUM YÖNETİMİ “ALARMDA”
AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan tarafından  hazırlanan sadece yarım sayfadan oluşan sonuç bildirgesi taslağında, Türkiye’nin, Avrupa isteklerinin canlı tutulduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’ye Yeni Can Simidi Fırlatılıyor” başlıklı haberinde AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan tarafından hazırlanmakta olan ve “önem verilmemiş” olarak nitelendirdiği sonuç bildirgesi taslağını gazete olarak elde ettiklerini yazdı.AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın, söz konusu taslakta Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı sorumluluklarına ilişkin ifadelerinin yetersiz  olmasının,  Rum Yönetimi’nin alarma geçmesine neden olduğunu yazan gazete Bulgaristan’ın, “iki ipte oynadığını”, aday ülkenin, katılım perspektifine ilişkin her ifadeyi reddeden  Avusturya gibi ülkeleri memnun etmek için, taslağın özel bölümünde, Türkiye’nin katılım adaylığından bahsetmekten kaçınırken diğer yandan da Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine ilişkin daha ileri çalışma ve yeni müzakere başlıklarının açılmasının öngörülmediğini yinelediğini belirtti. 
Habere göre  Bulgaristan, genişlemenin genel bölümüne ise, Ankara ve İngiltere’yi memnun eden   “Türkiye’nin aday ülke olarak kaldığı” ifadesini dahil etti.  
Sınırlı boyutu nedeniyle taslakta, Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülükleri de dahil olmak üzere, minimalist şekilde Türkiye’nin yükümlülüklerinin kaydedildiğini yazan gazete taslağın, gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetleri konusunda yumuşak bir ifadeyi benimsediğini belirtti. 

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RUM YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ 
Taslağın içeriğinin, Rum Yönetimi’nde endişeye neden olduğunu belirten gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, sonuç bildirgelerindeki değişikliklerde önemli rol oynayan Avusturya gibi AB üyesi ülkelere ve dönem başkanı Bulgaristan’a yönelik müdahaleyle, taslağın desteklenmesini talep ettiğini yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in talimatıyla Güney Kıbrıs’ın AB Daimi Temsilciliğinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı tüm  yükümlülüklerini dahil etmek istediğini açıkça ifade ederek, taslağın değişiklikler içeren metnini dolaştırdığını belirtti.
Habere göre Rum Yönetimi, AB dönem başkanı Bulgaristan’ın, değişikliklerle birlikte sunacağı taslağın, Güney Kıbrıs’ın endişelerini göz önünde bulunduracağı beklentisine sahip olduğu da belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 11:33
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