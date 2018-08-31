AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj

Güney Kıbrıs’ın dün, Viyana’da yapılan AB Savunma Bakanları gayrı resmi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’ye mesaj verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın “Daimi Yapısal İşbirliği” (PESCO) programına katılmak isteyen üçüncü ülkeler için, gizli bilgilerin AB üyesi ülkelerle alışverişi kriteri getirilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda Türkiye’ye, PESCO programına katılabilmesi için, Gizli Bilgilerin Güvenli Alışverişi Anlaşması’nı imzalaması ve savunmayla ilgili diğer teknik konuları halletmesi gerektiği mesajını gönderdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin AB-NATO diyaloğunu Güney Kıbrıs’ın da katılıyor olması nedeniyle çıkmaza sürüklediğini; ayrıca Güney Kıbrıs’ın alacağı gizli bilgiler içeren belgeleri vermeyi reddettiğini iddia ederek, bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin PESCO programına katılmasının ardından Güney Kıbrıs’ı hedef alarak sorun yaratmaması için tedbirli davrandığını öne sürdü.

