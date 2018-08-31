banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92694
ALTIN
254.589
DOLAR
6.5509
STERLİN
8.4428
EURO
7.6480
Fellahoğlu’na 6 yıl hapis
FELLAHOĞLU’NA 6 YIL HAPİS
Gözler polise çevrildi
GÖZLER POLİSE ÇEVRİLDİ
Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü…
Yarın 1 Eylül Dünya Barış...
Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”
Son Dakika
Arıklı'dan sert tepkiler...
banner282
Flaş Haber
Gözler polise çevrildi
Kapat

AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj

Güney Kıbrıs’ın dün, Viyana’da yapılan AB Savunma Bakanları gayrı resmi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’ye mesaj verdiği bildirildi.

AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj

Güney Kıbrıs’ın dün, Viyana’da yapılan AB Savunma Bakanları gayrı resmi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’ye mesaj verdiği bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:32
AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj

 Güney Kıbrıs’ın dün, Viyana’da yapılan AB Savunma Bakanları gayrı resmi toplantısı çerçevesinde, Türkiye’ye mesaj verdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın “Daimi Yapısal İşbirliği” (PESCO) programına katılmak isteyen üçüncü ülkeler için, gizli bilgilerin AB üyesi ülkelerle alışverişi kriteri getirilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda Türkiye’ye, PESCO programına katılabilmesi için, Gizli Bilgilerin Güvenli Alışverişi Anlaşması’nı imzalaması ve savunmayla ilgili diğer teknik konuları halletmesi gerektiği mesajını gönderdiğini yazdı.
Gazete, Türkiye’nin AB-NATO diyaloğunu Güney Kıbrıs’ın da katılıyor olması nedeniyle çıkmaza sürüklediğini; ayrıca Güney Kıbrıs’ın alacağı gizli bilgiler içeren belgeleri vermeyi reddettiğini iddia ederek, bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin PESCO programına katılmasının ardından Güney Kıbrıs’ı hedef alarak sorun yaratmaması için tedbirli davrandığını öne sürdü.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Polis Yanlış Kişileri Tutukladı”
“Polis Yanlış Kişileri Tutukladı”
Pordormu: “Hiçbir Navtex İptal Edilmeyecek”
Pordormu: “Hiçbir Navtex İptal Edilmeyecek”
Kooperatiflerin KKTC'de Kalan Eski Mal Varlıkları “Kurtarıldı”
Kooperatiflerin KKTC'de Kalan Eski Mal Varlıkları “Kurtarıldı”
Hristodulidis İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü
Hristodulidis İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü
Arabanın Bagajında Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışırken Yakalandı!
Arabanın Bagajında Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışırken Yakalandı!
“Ütopos” Parti Kuruyor...
“Ütopos” Parti Kuruyor...
Limasol’da Bir Ortaokulda Kundaklama!
Limasol’da Bir Ortaokulda Kundaklama!
Güney Kıbrıs’ta Öğretmenlerin Eylemi
Güney Kıbrıs’ta Öğretmenlerin Eylemi
“Babutsalar Tehlikede”
“Babutsalar Tehlikede”
Son 3 Yılda 33 Çocuk Ebeveynlerinden Biri Tarafından Kaçırıldı
Son 3 Yılda 33 Çocuk Ebeveynlerinden Biri Tarafından Kaçırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim