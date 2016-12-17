Güney Kıbrıs:
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17 Aralık 2016 Cumartesi 08:07

AB Konseyi Sonuç Bildirgesi’ne Rum Siyasi Partilerden Tepki

DİSİ dışındaki Rum siyasi partilerin, AB Konseyi Sonuç Bildirgesi’nden memnun kalmadıkları bildirildi.

AB Konseyi Sonuç Bildirgesi'ne Rum Siyasi Partilerden Tepki
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DİSİ dışındaki Rum siyasi partilerin, AB Konseyi Sonuç Bildirgesi’nden memnun kalmadıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’in, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a eleştiride bulunarak, “halkın, bu kritik anlarda, Papadopulos’tan Yunanistan ve Kıbrıs’ın çabalarına destek vermesini beklediğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Tornaridis, Avrupa Birliği Konseyi Sonuç Bildirgesi’ni olumlu olarak değerlendirdi.

DİKO ise, sorunun, AB’nin çoklu konferansa gözlemci olarak temsil edilip edilmeyeceği değil, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin temsil edilip edilmeyeceği olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devam edip etmeyeceği konusunun belirsiz olduğundan da bahseden DİKO, Sonuç Bildirgesi’nde “Kıbrıs Cumhuriyeti” ifadesinin değil, “Kıbrıs” ifadesinin kullanıldığına vurgu yaptı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “Kıbrıs”ın “coğrafi destinasyon”, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ise “resmen tanınmış devlet” olduğunu kaydederek, Rum Hükümeti’ne, çoklu konferansa AB’nin ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılıp katılmayacağı konusunu netleştirme çağrısında bulundu.

Habere göre Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi de aynı çizgide tepki göstererek, AB’nin daha aktif rol oynaması gerektiğini belirttiler ve “Kıbrıs, çözümden sonra AB’nin üyesi olmaya devam edecektir” şeklindeki ifadenin tesadüf olmadığını vurguladılar.

Öte yandan Alithia gazetesi de, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu eleştiriyle ilgili, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde geçen “Kıbrıs” ile ilgili ifadenin, tek başına birçok konuya açıklık getirdiğini ve Papadopulos’un bu yaklaşımının yersiz olduğunu söyledi.

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AB KonseyiRum Siyasi Partiler
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