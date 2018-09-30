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AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi

AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi

30 Eylül 2018 Pazar 09:28
AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi

“AB Komisyonu’nun, Maraş’ın iadesinin yalnızca Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması halinde iade edilebileceğini belirttiği” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Komisyon: Maraş İçin Sert İniş” başlıklı haberinde, AB Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’un Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin Maraş raporunun görüşülmeye başlanmasının akabinde yaptığı açıklamalarda, “Maraş’ın yasal sakinlerine iadesinin, Kıbrıs sorununun çözümündeki anahtar unsurlardan biri olacağını” söylediğini yazdı.

Gazete, AB Komisyonu’ndan, Maraş’ın “en kısa yoldan ve doğrudan iadesi” için önce Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması gerektiğini vurgulamasının beklendiğini; ancak Komisyon’un ve Juncker’in Kıbrıs sorunuyla ilgili grubunun, Türkiye’nin tezleriyle uyum sağlayarak, “Maraş’ın Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunmasının ardından iade edilmesini” savunduğunu iddia etti.

Habere göre Björnsson, Maraş’ın iadesi de dahil, Güven Yaratıcı Önlemler’i desteklemeye hazır olduğunu da açıklarken, Kıbrıs sorununa bulunacak bütünlüklü çözümün, adadaki iki tarafın liderleri arasındaki müzakereler çerçevesinde bulunması arzusunu dile getirdi.

Gazete, Björnsson’un bu söyleminin, AB Komisyonu’nun Maraş konusunda Türkiye’yi uyarmadığını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını Türkiye gibi “sildiğini” gösterdiğini iddia ederek, Maraş’ın iadesiyle ilgili çabalara köstek olduğunu öne sürdü.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 12:55
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