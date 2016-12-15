AB Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a Uyarılar

AB Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan çıkmasının ardından yapılan ilk değerlendirmenin akabinde, birçok noktada eksiklikler saptadığı ve Güney Kıbrıs’a bir dizi uyarıda bulunduğu bildirildi.

AB Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan çıkmasının ardından yapılan ilk değerlendirmenin akabinde, birçok noktada eksiklikler saptadığı ve Güney Kıbrıs’a bir dizi uyarıda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB Komisyonu’nun 56 sayfalık raporunda, uyarıların yanı sıra, finans sistemi ve genel ekonomiyle ilgili saptamaların da bulunduğunu kaydederken, Komisyon’un 2016 yılı sonuna kadar tamamlanmasını beklediği yasama çalışmalarının, Rum Meclisi’nin Noel tatiline girmesi nedeniyle yapılamayacağını yazdı.

Gazete, Komisyon’un 2016 yılı sonuna kadar yeni maaş bordrolarının onaylanmasını istediğini; ancak Rum Meclisi’nde, kamu reform paketinin halihazırda reddedilmiş olduğunu belirtti.

Habere göre Komisyon, kentsel dönüşüm hukukuyla ilgili bir dizi düzenleme yapılması gerektiğini belirtirken, ödeme güçlüğü yasasının yeniden gözden geçirilmesini ve bağımsız bir “Ödeme Güçlüğü Dairesi” kurulmasını önerdi.

Komisyon, 2017 yılında ise Güney Kıbrıs’tan, iflas eden şirketler için yeni kanunlar oluşturmasını da istedi. Konut piyasasına da odaklanan Komisyon, tapu devirlerinde yeni bir sistem oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Raporun finansal hizmet bölümünde ise, Komisyon’un, 2016 yılı sonuna kadar krediler için ikincil piyasanın geliştirilmesini istediği belirtilirken, krediler için yeni bir yasal çerçeve belirlenmesi de istendi.

Habere göre Komisyon, 2017 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’tan, kredi riski değerlendirmesinin iyileştirilmesini de talep ederken, ticari bankaların, tüzel kişiler için kredi derecelendirme sistemi oluşturmasını istedi.

Komisyon, raporunda, bankaların kooperatiflerle birlikte kredi kayıtlarını güçlendirmesi ve böylelikle, daha iyi bilgilendirme altyapısı sağlanmasının gerekliliğini de vurguladı.

AB Komisyonu ayrıca, batık kredilerin azaltılmasına yönelik tedbirler alınmasını ve borçlularla ilgili daha erişilebilir bilgiler sağlanmasını istedi.

Habere göre Komisyon, yerel yönetimler için reform yapılması, ticari mahkeme oluşturulması, ulusal turizm planı belirlenmesi, rekabet edilebilirlik raporu hazırlanması ve stratejik yatırımlarla ilgili yasal çerçeve tespit edilmesi talebinde bulundu.

MOODY’S NOT YÜKSELTTİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun, “Kıbrıs Bankası” ile “Hellenic Bank”ın kredi notunu yükselttiğini bildirdi.

Habere göre “Kıbrıs Bankası”nın “Caa3” olan notu “Caa2”ye, “Hellenic Bank”ın “Caa2” olan notu da “Caa1”e yükseltildi.