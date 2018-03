AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn “gerginliğin Azaltılması” Çağrısında Bulundu

Rum basını, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın göreve gelmesinin üzerinden henüz kırk gün geçmesine karşın AB’nin önceki politikalarını sürdürdüğünü ve bu kısa süre zarfında Güney Kıbrıs aleyhine üç eylem gerçekleştirdiğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi: “Juncker Komisyonu Kötüyü Üçledi – Komiser Hahn’dan Bir ‘Darbe’ Daha – Tüm Tarafları Gerginliği Azaltmaya Çağırıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn’ın göreve geldiği günden itibaren Güney Kıbrıs aleyhine yaptığı üç “yanlış hareketi” sıraladı.

Gazete, Hahn’ın Güney Kıbrıs aleyhine gerçekleştirdiği en son eylemin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) hareketlerine ilişkin olduğunu, EDEK AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in, Komisyon’un bu konuda ne yapmayı planladığı şeklindeki sorusuna yanıt olarak, “ilgili tüm tarafları gerginliği azaltmaya çağırdığını” yazdı.

Habere göre Hahn, 9 Aralık tarihinde Papadakis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Komisyon’un konuyu bildiğini” belirterek “üye devletlerin milli kaynaklarını çıkarma ve kullanma haklarını hatırlattı ve kara sularındaki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini” ifade etti.

Papadakis’in gündeme getirdiği konunun “Kıbrıs sorununa en kısa sürede bütünlüklü bir çözüm bulunmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu” ifade eden Hahn, “Komisyonun tüm ilgili taraflardan, gerginliğin azaltılmasını ve Kıbrıs sorununa adil, bütünlüklü ve kalıcı bir çözüm bulunması için olumlu ortamın yaratılmasına katkı koymalarını ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’na yardımcı olmalarını beklediğini” vurguladı.

Gazete, Hahn’ın ayrıca bir gün öncesinde, 8 Aralık tarihinde, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarının açılması konusunda da açıklamada bulunduğunu ve “en az bir başlığın (one or the other chapter) gelecek dönem başkanlığında (Letonya) açılması konusunda iyimser olduğunu” belirterek Güney Kıbrıs’ın “ayaklarının altındaki halıyı çektiğini” yazdı.

Haberde, Hahn’ın Güney Kıbrıs aleyhine gerçekleştirdiği diğer bir eyleminin ise, AB Komisyon Başkanı Federica Mogherini’yle birlikte, Türkiye’yi kınayan 13 Kasım tarihli Avrupa Parlamentosu kararını engelleme girişimleri olduğu, bu girişimlerin Türkiye’nin AB Bakanı Volkan Bozkır’ın açıklamalarıyla doğrulandığı da iddia edildi.