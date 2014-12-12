Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn “gerginliğin Azaltılması” Çağrısında Bulundu

Rum basını, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın göreve gelmesinin üzerinden henüz kırk gün geçmesine karşın AB’nin önceki politikalarını sürdürdüğünü ve bu kısa süre zarfında Güney Kıbrıs aleyhine üç eylem gerçekleştirdiğini iddia etti.

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn “gerginliğin Azaltılması” Çağrısında Bulundu

Rum basını, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın göreve gelmesinin üzerinden henüz kırk gün geçmesine karşın AB’nin önceki politikalarını sürdürdüğünü ve bu kısa süre zarfında Güney Kıbrıs aleyhine üç eylem gerçekleştirdiğini iddia etti.

12 Aralık 2014 Cuma 10:03
AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn “gerginliğin Azaltılması” Çağrısında Bulundu
banner238

 Rum basını, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın göreve gelmesinin üzerinden henüz kırk gün geçmesine karşın AB’nin önceki politikalarını sürdürdüğünü ve bu kısa süre zarfında Güney Kıbrıs aleyhine üç eylem gerçekleştirdiğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi: “Juncker Komisyonu Kötüyü Üçledi – Komiser Hahn’dan Bir ‘Darbe’ Daha – Tüm Tarafları Gerginliği Azaltmaya Çağırıyor”  başlıkları altında verdiği haberinde, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn’ın göreve geldiği günden itibaren Güney Kıbrıs aleyhine yaptığı üç “yanlış hareketi” sıraladı.

Gazete, Hahn’ın Güney Kıbrıs aleyhine gerçekleştirdiği en son eylemin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) hareketlerine ilişkin olduğunu, EDEK AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in, Komisyon’un bu konuda ne yapmayı planladığı şeklindeki sorusuna yanıt olarak, “ilgili tüm tarafları gerginliği azaltmaya çağırdığını”  yazdı.

Habere göre Hahn, 9 Aralık tarihinde Papadakis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Komisyon’un konuyu bildiğini” belirterek “üye devletlerin milli kaynaklarını çıkarma ve kullanma haklarını hatırlattı ve kara sularındaki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini” ifade etti.

Papadakis’in gündeme getirdiği konunun “Kıbrıs sorununa en kısa sürede bütünlüklü bir çözüm bulunmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu” ifade eden Hahn, “Komisyonun tüm ilgili taraflardan, gerginliğin azaltılmasını ve Kıbrıs sorununa adil, bütünlüklü ve kalıcı bir çözüm bulunması için olumlu ortamın yaratılmasına katkı koymalarını ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’na yardımcı olmalarını beklediğini” vurguladı.

Gazete, Hahn’ın ayrıca bir gün öncesinde, 8 Aralık tarihinde, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarının açılması konusunda da açıklamada bulunduğunu ve “en az bir başlığın (one or the other chapter) gelecek dönem başkanlığında (Letonya) açılması konusunda iyimser olduğunu” belirterek Güney Kıbrıs’ın “ayaklarının altındaki halıyı çektiğini” yazdı.

Haberde, Hahn’ın Güney Kıbrıs aleyhine gerçekleştirdiği diğer bir eyleminin ise, AB Komisyon Başkanı Federica Mogherini’yle birlikte, Türkiye’yi kınayan 13 Kasım tarihli Avrupa Parlamentosu kararını engelleme girişimleri olduğu, bu girişimlerin Türkiye’nin AB Bakanı Volkan Bozkır’ın açıklamalarıyla doğrulandığı da iddia edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim