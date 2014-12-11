AB Dönem Başkanı İtalya’dan Sonuç Bildirgesine İlişkin İkinci Taslak

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi konusunda ikinci bir taslak hazırladığı ve bu taslakta Türkiye’ye ilişkin paragrafı çıkardığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sonuç Bildirgesinde Anlaşmaya Doğru- İkinci Taslağı Ele Geçirdik- AB Dönem Başkanı İtalya Başlıkların Açılmasını Sildi” başlıklı haberinde, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, sonuç bildirgesine yönelik olarak hazırladığı taslakta, anlaşmazlık konusu olan “Konsey, 23’üncü ve 24’üncü kilit başlıkların kriterlerinin en kısa zamanda belirlenmesi ve açılmasını beklemektedir” şeklindeki ifadeyi çıkardığını yazdı.

Gazete, İtalya’nın ikinci taslakta “Konsey, hukuk devleti ve temel haklar konusunda işbirliğinin hızlandırılması ve ortak faaliyetlerin güçlendirilmesinin, Türkiye’yi AB’ye yaklaştıracağını düşünüyor” şeklindeki ibareye yer verdiğini belirtti.

İkinci taslağın, Güney Kıbrıs’ın tezlerine yaklaştığı ve önemli derecede Rum Yönetimi’nin endişelerini karşıladığı şeklinde değerlendirildiğini belirten gazete, bununla birlikte dünkü AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında çok sayıda üye ülkenin, ikinci taslağa ilişkin anlaşmazlığını dile getirdiğini de yazdı.

Gazete, ikinci taslağa karşı çıkan ülkelerin başında Fransa ve Almanya’nın bulunduğunu, bu iki ülkenin “seslerini” İngiltere, İsveç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti ile birleştirdiğine dikkati çekti.

Gazete, 10 ülkenin, sonuç bildirgesine “isim veya sayısal bazdaki ifadeyle açılış kriterlerinin Türkiye’ye gönderilmesine” ilişkin ifadenin dahil edilmesini istediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, daimi temsilcisi aracılığıyla tartışma konusu olan bu iki başlığa ne isim bazında değinilmesine, ne de açılış kriterlerinin gönderilmesine rıza göstermesinin söz konusu olmadığını yazan gazete, COREPER’e başkanlık eden İtalya Daimi Temsilcisi’nin on ülkenin tezlerini kabul etmeyerek, tartışma konusu olan paragrafın olduğu şekliyle kalacağını söylediğini ve bunun da Güney Kıbrıs’ı memnun ettiğini belirtti.

Habere göre, nihai taslak, 16 Aralık’ta yapılacak AB Genel İşler Konseyi toplantısına havale edilecek.

TÜRKİYE’NİN AİHM SORUMLULUKLARI

Fileleleftheros gazetesi, aynı haber çerçevesinde, AB Dönem Başkanı İtalya’nın, Ankara’ya, tüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması gerektiği sorumluluğunun gösterilmesi şeklindeki Güney Kıbrıs’ın talebini, ikinci taslağa kattığını yazdı.

Habere göre, ikinci taslak, Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı tüm sorumluluklarına da ılımlı bir şekilde değinmekte.