AB Dönem Başkanı İtalya’dan Sonuç Bildirgesi Taslağı

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi konusunda hazırladığı ikinci taslakta, Türkiye’ye ilişkin 23. ve 24. başlıkların açılması olasılığına ilişkin paragrafın çıkarıldığı yinelendi.

Simerini gazetesi “Taslakta Olumlu Aşılama” başlıklı haberinde İtalya’nın hazırladığı ikinci taslağa yer verdi.

Gazete Türkiye’nin AB ile müzakereleri çerçevesindeki 23. ve 24. başlıklarının açılması olasılığına ilişkin paragrafın ikinci taslakta yer almadığını belirtirken; taslakta, Türkiye’ye yönelik yaptırımların bulunmadığına da dikkat çekti.

Gazete taslakta, Türkiye’nin NAVTEX’i geri çekmesine yönelik herhangi bir ifadenin de bulunmadığını belirtti.