84 Karton Kaçak Sigara

Habere göre, gözaltına alınan Suriyeli bin 500 Euro para cezasını ödeyerek, serbest bırakıldı. Sigaralara ise Rum Gümrük Dairesi’nce el konuldu.

Öter yandan gazete, Baf’ta, Suriyeli bir kişinin evinde yaptığı aramada, 12 karton sigara tespit ettiğinin yazdı.

Alithia gazetesi, Larnaka Havaalanı’nda Kiev’den seyahat eden Ukraynalı bir yolcunun bagajında çeşitli markalarda 72 karton sigara ele geçirdiğini yazdı.