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81 Yaşındaki Rum Silah, Mühimmat Ve Patlayıcıdan Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Baf polisi 2011 ve 2014’te bulunan silah, mühimmat ve patlayıcı ile ilgili olarak 81 ve 42 yaşlarındaki iki Rumu tutukladı.

81 Yaşındaki Rum Silah, Mühimmat Ve Patlayıcıdan Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Baf polisi 2011 ve 2014’te bulunan silah, mühimmat ve patlayıcı ile ilgili olarak 81 ve 42 yaşlarındaki iki Rumu tutukladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
81 Yaşındaki Rum Silah, Mühimmat Ve Patlayıcıdan Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Baf polisi 2011 ve 2014’te bulunan silah, mühimmat ve patlayıcı ile ilgili olarak 81 ve 42 yaşlarındaki iki Rumu tutukladı.
Haravgi ve Alithia tutuklamanın, Baf’ta 2011’de bir miktar G-3 tipi askeri tüfek, tabanca ve patlayıcı, 2014’te de patlayıcı mekanizma bulunması ile ilgili yürütülen tahkikat çerçevesinde 81 yaşındaki Rumun her iki olaya, 42 yaşındaki Rumun da 2011’dekine karıştığına dair bilimsel delile ulaşması nedeniyle pazartesi günü gerçekleştirildiğini yazdı.
(ŞA/ŞEB)
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