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6 Yunan “kaybın” Kalıntıları Yakınlarına Teslim Edildi

1963-67 ve 1974 döneminde ölen veya “kaybolan”, üçünün adı Rum tarafının Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bildirdiği listede, 3’ü de Rum yönetiminin Yunan kayıplar listesinde yer alan 6 Yunan’a ait kalıntılar, dün Rum Milli Muhafız Ordusu karargahı önünde düzenlenen törenle yakınlarına teslim edildi.

6 Yunan “kaybın” Kalıntıları Yakınlarına Teslim Edildi

1963-67 ve 1974 döneminde ölen veya “kaybolan”, üçünün adı Rum tarafının Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bildirdiği listede, 3’ü de Rum yönetiminin Yunan kayıplar listesinde yer alan 6 Yunan’a ait kalıntılar, dün Rum Milli Muhafız Ordusu karargahı önünde düzenlenen törenle yakınlarına teslim edildi.

19 Ocak 2016 Salı 09:15
6 Yunan “kaybın” Kalıntıları Yakınlarına Teslim Edildi
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 1963-67 ve 1974 döneminde ölen veya “kaybolan”, üçünün adı Rum tarafının Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bildirdiği listede, 3’ü de Rum yönetiminin Yunan kayıplar listesinde yer alan 6 Yunan’a ait kalıntılar, dün Rum Milli Muhafız Ordusu karargahı önünde düzenlenen törenle yakınlarına teslim edildi.

Simerini’nin “Milletin ve Vatanın Kahramanları… 6 Yunan Ölü ve Kayıp Ailelerine Teslim Edildi” başlıklı haberine göre törene Rum İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan Milli Savunma Bakan Vekili Dimitrios Vitsas, Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Nestoras Nestoros, askeri ve dini erkân ve 1963-67 ve 1974 döneminde ölen veya “kaybolan” 6 Yunan’ın yakınları katıldı.

Gazete kalıntıları yakınlarına teslim edilenlerin 361’inci piyade alayında görev yaparken Ağustos 1974’te Alevkayası mevkiinde ölen Albay Sotirios Stavru, ELDİK’te görev yaparken 3 Şubat 1965’te ölen Dimitrios Çukas ve 2 Şubat 1966’da ölen Zaharias Kardaras, “Niki (zafer)” kod isimli gizli operasyonla Ada’ya gönderilen ve dost ateşiyle düşürülen Noratlas personelinden komando Nikolaos Kabrohorianu ve ELDİK’te görevli Theofanis Lukakis ve Nikolaos Çinkaropulos olduğunu yazdı.

Politis haberi “Yunan Kayıpların Kalıntıları Teslim Edildi… 6 İnsan, 6 Hikaye, Çok Acı” başlıklı haberinde, dün kalıntıları teslim edilen Yunanlardan birinin tabutunda tek bir kemik olduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros da dün yakınlarına teslim edilen 6 Yunan’a ait kalıntıların C-130 tipi askeri nakliye uçağıyla Yunanistan’a bugün gönderileceğini yazdı.

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