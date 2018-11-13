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56 yaşındaki kadını bıçakladı

56 yaşındaki kadını bıçakladı

13 Kasım 2018 Salı 12:33
56 yaşındaki kadını bıçakladı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “İkos Marathasas” köy sakini 56 yaşındaki kadının, 40 yaşındaki bir Gürcü tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 56 yaşındaki Yannula Hacıyanni’nin, Kalopanayioti’de çalıştığı iş yerinden öğlen arası için aracıyla evine gittiği sırada, otostop çeken 40 yaşındaki Gürcü tarafından bıçaklandığını yazdılar.

Araçta, Yannula Hacıyanni’nin dışında, yanında oturan ve köyün girişinde inen bir başka kadının ve aracın arka kısmında otostopla aldığı 40 yaşındaki Gürcü’nün bulunduğunu yazan gazete diğer kadının, inmesinin ardından, 40 yaşındaki Gürcü’nün de kısa mesafe sonra ineceği bahanesiyle arkada oturmaya devam ettiğini belirtti.

Nepalli bir kadının, Hacıyanni’nin “yardım” çığlıklarını duyduğunu ve kaçan bir kimseyi gördüğünü belirten gazete 56 yaşındaki kadının kullandığı aracın yanına giden bir başka köy sakinin ise kadını kanlar içinde bulduğunu yazdı.

Habere göre olay yerine gelen polis, kadının, boğazı da dahil defalarca bıçaklandığını tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada kadının cüzdanındaki paraların eksik olduğunu tespit etmesi üzerine cinayetin hırsızlık için işlendiği kanaatine vardığını yazan gazete, Gürcü’nün, elinde bin 500 Euro bulundurduğunu ve  dün sabah hediyelik eşya satan bir yerden bıçak aldığını tespit ettiğini de belirtti.

Alithia gazetesi, polisin, 40 yaşındaki Gürcü’yü sorgulamak için tutukladığını, tasarrufunda bin 500 Euro’nun yanı sıra tarihi dün için olan bir uçak bileti de bulduğunu yazdı.

Habere göre Gürcü’nün giysilerinde kan izlerine de rastlanıldı.

 

Son Güncelleme: 13.11.2018 18:19
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