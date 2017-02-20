Metehan Geçiş Kapısı’ndaki Rum kontrol noktasında, Rum Gümrük Dairesi çalışanı tarafından yapılan kontrollerde, KKTC’den yasadışı olarak getirildiği iddia edilen 300 kilo yeşil biber ve karnabahar ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Gümrük Dairesi personelinin, açık park yerindeki bir araca yükleme yapıldığını fark ettiğini ve yaptığı kontrolde, 100 kilo yeşil biber ele geçirdiğini kaydederek, araca ve biberlere el konduğunu; ayrıca biberleri yükleyen şahsa da 500 Euro para cezası kestiğini yazdı.

Haberde, aynı gün akşamüzeri, başka bir aracın daha kontrol edildiği ve araçta bulunan 60 kilo yeşil biber ile 120 kilo karnabahara el konduğu kaydedildi. Aracın sahibine 500 Euro para cezası kesildi.