Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:40

500 Euro para cezası...

Rum kontrol noktasında yasa dışı olarak getirildiği iddia edildi...

500 Euro para cezası...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Metehan Geçiş Kapısı’ndaki Rum kontrol noktasında, Rum Gümrük Dairesi çalışanı tarafından yapılan kontrollerde, KKTC’den yasadışı olarak getirildiği iddia edilen 300 kilo yeşil biber ve karnabahar ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Gümrük Dairesi personelinin, açık park yerindeki bir araca yükleme yapıldığını fark ettiğini ve yaptığı kontrolde, 100 kilo yeşil biber ele geçirdiğini kaydederek, araca ve biberlere el konduğunu; ayrıca biberleri yükleyen şahsa da 500 Euro para cezası kestiğini yazdı.

Haberde, aynı gün akşamüzeri, başka bir aracın daha kontrol edildiği ve araçta bulunan 60 kilo yeşil biber ile 120 kilo karnabahara el konduğu kaydedildi. Aracın sahibine 500 Euro para cezası kesildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 YAŞINDAKİ BALIKÇI KAYIP 31 YAŞINDAKİ BALIKÇI KAYIP
11 KİLO HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ 11 KİLO HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
“1974 Suçlarıyla İlgili Araştırma” “1974 Suçlarıyla İlgili Araştırma”
Limasol Limanı’nda Kaos Limasol Limanı’nda Kaos
Evlilik Dışı Doğumlarda Büyük Artış Evlilik Dışı Doğumlarda Büyük Artış
Güney Kıbrıs Ve Fransa Arasında Arama Kurtarma Tatbikatı Güney Kıbrıs Ve Fransa Arasında Arama Kurtarma...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

31 YAŞINDAKİ BALIKÇI KAYIP
31 yaşındaki balıkçı 2 gün önce denize açıldı...

Haberi Oku