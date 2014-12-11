Güney Kıbrıs genelinde ilk kez yapılan bir araştırmada, her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismar kurbanı olduğu sonucu ortaya çıktı.

Simerini “5 Çocuktan 1’i Cinsel İstismar Kurbanı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından ilk kez gerçekleştirilen epidemiyolojik araştırmanın, Avrupa Konseyi’nin ilgili sloganını (5 çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor) doğruladığını vurguladı.

Gazeteye göre yüzde 90’ı Rum olan 15-22 yaş aralığındaki 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, cinsel istismar, internet aracığıyla cinsel taciz, hayat idame ve fuhuş testiyle alakalı toplam 12 soru yöneltildi ve ortaya, genel olarak her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismara uğradığı sonucu çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 23’ü cinsel istismara uğradığını söyledi. Çocukların yüzde 17’si, erişkin yaştaki veya yaşıtları erkekler veya aile çevresinden kişilerin kendilerine sözlü cinsel istismara uğradığını söylerken bu cevabı verenlerin yüzde 17’sinin kız, yüzde 13’ünün erkek çocuk olduğu dikkat çekti.