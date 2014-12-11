Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

5 Çocuktan 1’i Cinsel İstismar Kurbanı

Güney Kıbrıs genelinde ilk kez yapılan bir araştırmada, her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismar kurbanı olduğu sonucu ortaya çıktı.

5 Çocuktan 1’i Cinsel İstismar Kurbanı

Güney Kıbrıs genelinde ilk kez yapılan bir araştırmada, her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismar kurbanı olduğu sonucu ortaya çıktı.

11 Aralık 2014 Perşembe 11:32
5 Çocuktan 1’i Cinsel İstismar Kurbanı
banner238

Güney Kıbrıs genelinde ilk kez yapılan bir araştırmada, her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismar kurbanı olduğu sonucu ortaya çıktı.

Simerini “5 Çocuktan 1’i Cinsel İstismar Kurbanı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından ilk kez gerçekleştirilen epidemiyolojik araştırmanın, Avrupa Konseyi’nin ilgili sloganını (5 çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor) doğruladığını vurguladı.

Gazeteye göre yüzde 90’ı Rum olan 15-22 yaş aralığındaki 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, cinsel istismar, internet aracığıyla cinsel taciz, hayat idame ve fuhuş testiyle alakalı toplam 12 soru yöneltildi ve ortaya, genel olarak her 5 çocuktan 1’inin cinsel istismara uğradığı sonucu çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 23’ü cinsel istismara uğradığını söyledi. Çocukların yüzde 17’si, erişkin yaştaki veya yaşıtları erkekler veya aile çevresinden kişilerin kendilerine sözlü cinsel istismara uğradığını söylerken bu cevabı verenlerin yüzde 17’sinin kız, yüzde 13’ünün erkek çocuk olduğu dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim