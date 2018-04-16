4 Yılda 599 Çocuk Pornosu Vakası



Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içerisinde toplam 599 çocuk pornosu vukuatı saptandığı haber verildi.



Alihtia “Çocuk Pornosu Rakamları Şoke Ediyor” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, bu yılın başından beri çocuk pornosu suçundan 43 tutuklama gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bu konuda araştırma yaptığını ve son 4 yıl içerisinde 599 vaka saptandığı, binlerce arşiv belgesine de el konulduğu sonucuna ulaştığını yazan gazete, kontrolden çıkmadan bu suçla mücadele edilmesi gereğine dikkat çekti.

