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4 Siyasi Partiden “Anti-İşgal” Etkinliği!

Rum Başkanlık seçiminde ittifak yapan 4 siyasi parti DİKO, EDEK, Dayanışma İttifakı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin dün, “Ay.Kassianos”ta (Okullar Bölgesi) “anti-işgal” etkinliği düzenlediği bildirildi.

4 Siyasi Partiden “Anti-İşgal” Etkinliği!

Rum Başkanlık seçiminde ittifak yapan 4 siyasi parti DİKO, EDEK, Dayanışma İttifakı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin dün, “Ay.Kassianos”ta (Okullar Bölgesi) “anti-işgal” etkinliği düzenlediği bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
4 Siyasi Partiden “Anti-İşgal” Etkinliği!


 Rum Başkanlık seçiminde ittifak yapan 4 siyasi parti DİKO, EDEK, Dayanışma İttifakı ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin dün, “Ay.Kassianos”ta (Okullar Bölgesi) “anti-işgal” etkinliği düzenlediği bildirildi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 4 parti, DİSİ ile AKEL’e Kıbrıs sorununda izledikleri politika nedeniyle sert eleştirilerde bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, müzakere masasında taviz vermekle suçladı.
Habere göre 4 parti, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişi öncesindeki bir ara çözümün tehlikelerinden bahsederek, bu ara çözümün, sürecin Guterres çerçevesi zemininde yeniden başlamasına götüreceğini ifade etti.
Gazete, Vatandaşlar İttifakı’nın da, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30’da, Metehan Geçiş Kapısı ile Kiracıköy’deki göçmenler parkında “anti-işgal” etkinliği düzenleyeceği bilgisini verdi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 14:01
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