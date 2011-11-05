4 Meyve ile Sağlıklı Bir Vücut

Kuru meyvelerin zengin besin öğesi içeriklerinin en önemli faydalarından biri; vücudu yüksek antioksidan potansiyeli ile öncelikle serbest radikallere karşı korumalarıdır. Bunun yanı sıra genel olarak

bakıldığında kuru meyveler bizleri şeker rahatsızlığından, insülin direncinden, kabızlıktan, yangı hastalıklarından, gripten, böbrek rahatsızlıklarından korurlar.”

Kuru Kayısı Şeker Hastalarının Dostu



"Lif yapısından ötürü diyetlerde özellikle bağırsak sisteminin çalışmasını hızlandır ve kabızlığı önler. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi ise aynı zamanda sindirim sistemi kanserlerinde de koruyucudur. Zengin A vitamini içeriğinden ötürü özellikle görme yetisini artırır.



A vitamini, organizmanın ve sağlıklı hücrelerin direncini artırarak kansere karşı koruyuculuk görevi yapar. Aynı zamanda akne gibi cilt bozukluklarını da önler. Kuru kayısı besleyicidir ve potasyum açısından oldukça zengindir. Potasyum, başta kalp kasları olmak üzere tüm kasların ve sinirlerin çalışmasını sağlar.



Kuru kayısı aynı zamanda stresi önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Şeker hastalarının kan şekerinin düşmesini engellemek için yanlarında bulundurabilecekleri pratik bir yiyecektir. Parlak sarı veya turuncurenkteki kuru kayısılar yüksek miktarda sülfürdioksit taşıdıkları için astım şikayeti olanlara tavsiye edilmez. Kuru kayısı alırken koyu renkli ve şekilsiz olanların, yani koruyucu madde içermeyenlerin tercih edilmesinde fayda vardır."



Kuru Üzüm Kansere Karşı En İyi Savaşçı



"İyi bir enerji kaynağıdır. Demir açısından zengindir. Bu nedenle demir eksikliği tedavisinde başvurulan iyi bir kaynaktır. Özellikle siyah üzüm kurusunda bulunan resveratrol maddesi kuvvetli bir antioksidandır.



Antioksidanlar ise hücrelerimizi serbest radikallerden koruyarak yaşlanmanın, kalp damar hastalıklarının ve kanserlerin önüne geçerler. Bu nedenle kuru üzüm, kansere karşı koruyucu etkisi oldukça fazla olan bir meyvedir.



Aynı şeklide kuru üzümün çekirdeğinde bulunan proantosiyanidin ise C vitamininin etkisini ve damar yapısını sağlamlaştıran kollajen üretimini artırır. Üzüm ürünlerindeki demir, kalsiyum ve potasyum minerallerinin kemik gelişimine katkısının yanında kansızlığı, halsizliği, zayıflığı ve ishali tedavi edici özelliği de bulunmaktadır. Kuru üzümdeki B vitaminleri aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek olurlar."

Kuru İncir Sindirimi Düzene Sokuyor

"2 Adet kuru incirde bile 4 g lif bulunmaktadır. Bu da günlük gereksinimin yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Yüksek oranda lif içeriği, kuru incirin sindirimi kolaylaştırmasını sağlar ve kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Öte yandan kolesterolün düşürülmesinde de faydalıdır.

Kuru incir sindirimi kolaylaştırdığı için bağırsaklardan toksinlerin atılmasına da destek olur ve böylece detoks diyetlerinin değerli bir unsurudur. İçerdiği zengin kalsiyum ve fosfordan dolayı kemik ve diş sağlığını korur. Yapılan çalışmalar kuru incirde diğer meyvelere oranla daha yüksek miktarda polifenol olduğunu gösterir.



Polifenoller kanser önleyici maddelerdir ve hücrelerin olumsuz yönde farklılaşmasını engellerler. Bu sayede güçlü bir antioksidan olan kuru incir kansere karşı korur ve yaşlanmayı geciktirir. Fakat içerdiği fazla şekerden dolayı sınırlı miktarda tüketilmelidir. Günde 2 adet kuru incir yemeniz yeterlidir. İncirin uzun süreli hastalıklardan sonra iyileştirici özelliği de vardır. İnsana güç direnç sağlayan bir besindir."

Kuru Yaban Mersini Göz Yorgunluğunu Gideriyor



"Yaban mersini de diğer meyveler gibi vitamin ve mineraller açısından engin bir meyvedir. Yüksek oranda A ve C vitaminleri içermesinin yanı sıra nispeten düşük enerjili olması da kilo sorunu yaşayanlar için bir avantajdır. Yaban mersininin özellikle göz sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.



Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle birlikte kanser gibi kronik hastalıklara karşı da koruyucudur. Antioksidan içeriği yine bu meyveyi de güzel bir “anti-aging” ürünü yapmaktadır. Pektin içeriği yüksek olan yaban mersini kolesterolü düşürerek, kalp hastalıkları riskini de azaltır. Göz yorgunluğunu giderir. Ayrıca yaban mersinindeki proantosiyadinler, üriner sistem duvarına bakterilerin tutunmasını ve çoğalmasını engeller. İdrar yolu enfeksiyonlarında acı ve yangıyı azaltır."