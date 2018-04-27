4 çevre örgütünden Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor

AB’nin 4 çevre örgütünün, Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor yazdığı bildirildi.
Gazete, raporda Güney Kıbrıs’a çeşitli uyarılar yapıldığını ve bu konuda bir eylem planı belirlemesinin istendiğini kaydetti.
AB’nin 4 çevre örgütünün, Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor yazdığı bildirildi.
AB’nin 4 çevre örgütünün, Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor yazdığı bildirildi.
Gazete, raporda Güney Kıbrıs’a çeşitli uyarılar yapıldığını ve bu konuda bir eylem planı belirlemesinin istendiğini kaydetti.