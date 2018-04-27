4 çevre örgütünden Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor

AB’nin 4 çevre örgütünün, Güney Kıbrıs’ın vahşi yaşamı korumadığına dair rapor yazdığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Birdlife”, “WWF”, “EEB” ve “FoEE” adlı çevre örgütlerinin hazırladığı ortak raporda, Güney Kıbrıs’ın önemli bölgelerdeki biyo çeşitliliğin korunması için yeterli tedbir almadığının ve bu konuda belirlenmiş olan 11 kriterden hiçbirini yerine getirmediğinin belirtildiğini yazdı.

Gazete, raporda Güney Kıbrıs’a çeşitli uyarılar yapıldığını ve bu konuda bir eylem planı belirlemesinin istendiğini kaydetti.