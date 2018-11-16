35’inci Yıl Kuzey’de Kutlandı Güney’de “kınandı”

RUM YÖNETİMİ, YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE AKEL’DEN KINAMA AÇIKLAMALARI, ÖĞRENCİLERDEN 3 SINIR NOKTASINDA ÜÇ AYRI EYLEMLefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümü dün KKTC’de törenlerle kutlanırken, Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi ve siyasi parti açıklamalarıyla üniversite ve orta eğitim öğrencilerinin eylemleriyle “kınandı”Fileleftheros kutlamalara katılmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tören alanında yaptığı konuşmayı ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesajlarını “Ankara Ferman Yolladı… Sahte Devlet Kutlamalarında Yeni Fikir-Öneriler Öneriyor ve Garantilerde Israr Ediyor… Akıncı, Siyasi Eşitlik Teranesine Devam Etti” başlık ve spotlarıyla manşetten değerlendirdi.Gazeteye göre, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu açıklamasında, KKTC’nin ilanını “yasadışı” diye niteleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının işgal altında olduğu” iddiasını yineledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ve hükümetinin önceliğinin buna son vermek olduğu savunuldu.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Yıldönümü vesilesiyle bu hareketi kınıyor, önerdiği ayrılıkçı mantığın terk edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin, uluslararası alanda kınanan ayrılıkçı bir eylemin yıldönümünde kışkırtıcı kutlamaların gösterdiği niyetin aksine, referans şartlarında en kısa sürede anlaşma sağlanması; Kıbrıs sorununa işgal askeri, bağımlılık ve dış vesayet olmadan, mutlak bağımsızlık şartları altında işleyebilir ve sürdürülebilir çözüm müzakerelerin başlaması için gerekli siyasi irade ve iyi niyeti göstermesini umarız.”AKEL’DEN “ONLAR ORADA, BİZ BURADA MANTIĞI TEHLİKELİ” UYARISIGazete, AKEL’in dün KKTC’nin kuruluşunu “kınamak” maksadıyla düzenlediği etkinlikte “Barikatlar açıldığı için Türkleşme riski yok. Kıbrıs sorunu çözülmez, elimizde taksim kalırsa Türkleşme olacak” mesajı verdiğini yazdı.Habere göre, etkinlikte konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Onlar orada, biz burada” ifadesini açıktan veya üstü örtülü söyleyenler, taksimi ileri götürüyor. Ancak böyle bir gelişmenin, özgür bölgelerde yaşam alanı aramaları için yerleşikleri Kıbrıs’a getireceğini söylemiyorlar. Çözüm olmadan, şimdi olduğu gibi yaşayacağımızı zannetmek saflıktır. Ayağımızın altından ne zaman gideceğini bilmeden kaygan zemin üzerinde yaşayacağız” dedi.

Partisinin böyle bir senaryoya asla rıza göstermeyeceğini söyleyen Kiprianu “Ülkemizin kurtulması, yeniden birleşmesi ve Kıbrıslı Türklerle onurlu uzlaşı için mücadeleye devam edeceğiz. Bu toprak bizim. Bölüşmeyiz. Satmayız. Terimizle, mücadele ederek kurduk. Çocuklarımızın kanıyla sulandı. Kimseye bahşetmeyiz. Talep ediyoruz, kazanacağız. İşgale hayır. Taksime hayır” ifadelerini kullandı.





Kiprianu gelişmeleri “kritiğin de üzerinde” diye niteledi. Rum tarafına sorumluluk yüklenmesi tehlikesi olasılığına dikkat çekerek, izlediği politika nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirdi.3 SINIR NOKTASINDA 3 AYRI EYLEMGazete, Rum üniversite ve orta eğitim öğrencilerinin dün Güney Kıbrıs genelinde “kınama etkinlikleri” düzenlediklerini ancak bu yıl da ortak bir etkinlikte buluşmayı başaramadıklarından Lefkoşa’da üç ayrı eylem gerçekleştiğini yazdıHabere göre, “TümKıbrıs Üniversite Öğrenci Birliği” (POFEN) ile “TümKıbrıs (orta eğitim) Öğrenci Eşgüdüm Komitesi” (PSEM), Mağusa Kapısı civarındaki “Orfea” barikatı, ELAM gençlik kolu Ledra Palace ve “Otonom Öğrenci Hareketi” (EFEN) ile “Kıbrıs Üniversitesi Bağımsız Öğrenci Cephesi” “Ledra”da (Lokmacı karşısı) eylem yaptı. POFEN, bölgedeki BM temsilcilerine bir de karar sureti verdi.“YUNANİSTAN KIBRIS’IN YANINDADIR”Alihtia “Kıbrıs Sorununun Çözümüne Katkı Koysun… Kıbrıs Hükümeti ve Yunanistan Sahte Devletin İlanını Kınıyor ve Ankara’ya Çağrı Yapıyor” başlıklı haberinde, Prodromu’nun yazılı açıklaması dışında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya yer verdi.Habere göre, açıklamada, “Yunanistan Kıbrıs’ın yanındadır. Türk istila ve işgalinin oldubittilerini kabul etmesi söz konusu değildir. Kıbrıs’ta uluslararası meşruiyetin, işgale son verilmesi, garanti rejiminin kaldırılması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ile yeniden tesis edilmesine katkı koymaya devam edecek” denildi.Gazete kutlama ve “kınama” haberlerini “İşgal Bölgeleri: Resmî Geçit ve Türk F-16’sı İle Kutlama”, “Özgür Bölgeler: Kınama ve Yeniden Birleşme Talebi… İşgal Bölgelerinde Sahte Devletin Ayrılıkçı İlanının 35’inci Yıldönümü” başlıklarıyla aktardı.Politis, Rum öğrencilerin dünkü eylemlerini “Kınama ve Sonra Kafeler… Kimileri Kıbrıs, Kimileri Yunan Bayraklarıyla”, Oktay’ın dünkü törende yaptığı konuşmayı da “Oktay Kıbrıs Sorununda Yeni Fikirler İstedi” başlığıyla verdi.Haravgi AKEL tarafından düzenlenen eylem ve Kiprianu’nun konuşmasını “Onlar Orada, Biz Burada İle Türkleşme… Kiprianu Referans Noktalarında Anlaşma Olmazsa Tehlike Uyarısında Bulundu”, Oktay’ın konuşmasını “Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Artık Yeni Fikir ve Öneriler Gerek Diyor” ve Çavuşoğlu’nun mesajını “Çavuşoğlu: ‘Ver Kurtul’ Lüksümüz Yok… Sıfır Garanti ve Sıfır Güvenlik Diyenler Rüyadan Uyansın” ve öğrenci eylemlerini “Kıbrıs Bayrakları Taşıyarak Sahte Devlete Hayır Dediler” başlıklarıyla aktardı.(ŞA/FEZ)