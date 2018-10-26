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30 Yıl Önce Ölen Adama Vergi Yükümlülükleri Konusunda Mektup Gönderdiler

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum Vergi Dairesinin, vergi yükümlülüklerine uymaları konusunda son günlerde vatandaşlara mektuplar gönderdiği ve bu çerçevedeki mektupların alıcıları arasında, 30 yıl önce vefat etmiş bir kişinin de bulunduğu belirtildi.Bu durumun ise, 30 yıl önce vefat etmiş şahsın akrabalarını kızdırdığını ve adamın torununun vergi dairesine yanıt olarak bir mektup kaleme aldığını yazan Alithia gazetesi, mektupta vergi dairesinin adamın 30 yıllık daimi ikametgâhına, yani...

30 Yıl Önce Ölen Adama Vergi Yükümlülükleri Konusunda Mektup Gönderdiler

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum Vergi Dairesinin, vergi yükümlülüklerine uymaları konusunda son günlerde vatandaşlara mektuplar gönderdiği ve bu çerçevedeki mektupların alıcıları arasında, 30 yıl önce vefat etmiş bir kişinin de bulunduğu belirtildi.Bu durumun ise, 30 yıl önce vefat etmiş şahsın akrabalarını kızdırdığını ve adamın torununun vergi dairesine yanıt olarak bir mektup kaleme aldığını yazan Alithia gazetesi, mektupta vergi dairesinin adamın 30 yıllık daimi ikametgâhına, yani...

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
30 Yıl Önce Ölen Adama Vergi Yükümlülükleri Konusunda Mektup Gönderdiler


Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Rum Vergi Dairesinin, vergi yükümlülüklerine uymaları konusunda son günlerde vatandaşlara mektuplar gönderdiği ve bu çerçevedeki mektupların alıcıları arasında, 30 yıl önce vefat etmiş bir kişinin de bulunduğu belirtildi.

Bu durumun ise, 30 yıl önce vefat etmiş şahsın akrabalarını kızdırdığını ve adamın torununun vergi dairesine yanıt olarak bir mektup kaleme aldığını yazan Alithia gazetesi, mektupta vergi dairesinin adamın 30 yıllık daimi ikametgâhına, yani mezarlığa başvurmaya çağrıldığını belirtti.

Haravgi ise haberinde, adamın torununun vergi dairesine yönelik mektubunun sosyal medyada da yayımlanmasının akabinde gündem olduğunu ve Vergi Dairesi’nin bunun akabinde bir açıklama yaptığını ifade etti.

Buna göre vergi dairesi yaptığı açıklamada, 2018 yılının başından bu yana gecikmiş ödemelerle ilgili bir kampanya başlatıldığını ve bu çerçevede vergi mükelleflerine ve muhtemelen hayatlarını kaybetmiş kişilere de mektuplar yollanmış olabileceğini belirtti.

Bazı durumlarda ölmüş kişilerle ilgili güncel bilgiler bulunmadığını ve bu gibi kişilere mektuplar gönderilmiş olabileceğini ifade eden vergi dairesi, vefat etmiş kişilerle ilgili mektup alan vasi/mirasçıları, gerekli işlemlerin yapılması için vergi dairesine mektup göndermeye çağırdı.

(İY/HÖ)
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