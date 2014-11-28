2 DEĞİL 3 AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ ALACAKLAR. YUNANİSTAN, İSRAİL VE FRANSA TALİP OLDUĞUNDAN DENGELERİ KORUMAYA ÇALIŞACAKLAR

BASİAKULİS: “KIŞLALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEVZİLERİN KALDIRILMASI BİZİ SIKINTIYA SOKTU. 123 MEVZİDEN 90’INDA PERSONEL VAR”

TERMİK KAMERA VE HAVA GÖZLEM ARAÇLARI SATIN ALIYORLAR

SİLAHLANMAYA BU YIL 70, GELECEK YIL 60 VE BİR SONRAKİ YIL 71 MİLYON EURO

Rum yönetiminin, daha önce açıklandığı gibi 2 değil, 3 adet açık deniz karakol gemisi satın alacağı; Fransa, Yunanistan ve İsrail’in Güney’e bu gemilerden satmaya talip olduğu bildirildi.

Politis “3 Açık Deniz Karakol Gemisi İçin... Yunanistan, Fransa ve İsrail’den İlgi” başlıklı haberinde güvenilir bilgilere dayanarak, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in henüz ne yapacağına karar vermemesine karşın Yunanistan, İsrail ve Fransa’nın bu gemileri satmaya talip olduklarını yazdı.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın bütün bu ülkelerle işbirliğini garantiye almak maksadıyla dengeleri korumayı hedeflediğine işaret eden kaynaklar, geçmişteki İsrail’den 2 açık deniz karakol gemisi satın alma niyetinin Rum yönetimini bağlamadığını, hem kamu çıkarının olabildiğince gözetilmesine hem de RMMO’nun ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılacağını belirttiler.

Gazete, Rum yönetiminin 3 adet karakol gemisi satın almayı hedeflediği, gemilerin tümünün tek ülkeden satın alınmayabileceği yönünde bilgiler bulunduğuna da işaret ederek şunları yazdı:

“Çok kısa süre içerisinde MEB’de görev alabilecek ve ekstra donanıma sahip olacak gemiler sağlanması için Yunanistan’la görüşmeler hazırlık aşamasında bulunuyor. Askeri kaynaklar, gemiler dışında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, savunma diplomasisi çerçevesinde harcadığı çabalara siyasi destek almak karşılığında dost ülkelerle işbirliği yapabilmesine olanak tanıyacak başka silahlanma programları daha olduğunu söylediler.”

Aynı gazete Rum Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili haberini “Milli Muhafız Ordusu’na 7 Ambulans... Bütün Mühimmatın İmhası Bu Yıl İçerisinde Tamamlanıyor... Savunma Bakanlığı Bütçesi’nin 2014 İle Tamamen Aynı, Yani 318 milyar 900 Milyon Euro Kalıyor, Bunun Yaklaşık 70 Milyon Euro’su Silahlanma İçin” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre, Rum Savunma Bakanlığı’nın bütün birimleri ile RMMO, 2015 sonuna kadar aynı çatı altında (binada) konuşlanacak. Bunun için Bakanlık bütçesine 300 bin Euro’luk ödenek eklendi. Bu ödenek ile elektronik ve diğer altyapı ile taşınma giderleri de karşılanacak.

“MELOUT YER UYDU İSTASYONUNA BAĞLANDIK...”

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Meclis Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada “yılın başlarında Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde Görev Kontrol Merkezi (MCC) kurulup çalıştırılması ile Doğu Akdeniz bölgesinin tamamında, tehlikede olan uçak ve gemilerden yardım sinyallerini alabilecek ‘Melout’ yer uydu istasyonuyla bağlanılmasını” önemli gelişmeler olarak sıraladı.

Melout yer uydu istasyonunun Avrupa’yı kapsama alanına alan üç istasyondan ve dünya çapındaki 6 istasyondan biri olduğuna işaret eden Fokaidis, kurulan bu bağlantı ile Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Doğu Akdeniz’de arama-kurtarma alanında bölgesel kavşak noktası haline geldiklerini belirtti.

Fokaidis dünkü komite toplantısında, ana görevleri arama ve kurtarma olacak ancak diğer olağanüstü durumlara da müdahale edecek gemiler satın alınması konusunda detay vermekten kaçındı ancak Rum İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde, Avrupa ödenekleri aracılığıyla açık deniz gemileri almayı ileri götürmekte olduklarını söyledi.

Gazete, Savunma Bakanlığı bütçesinde RMMO için 7 ambulans alımı için de ödenek öngörüldüğü; geçen ay itibarıyla da mühimmatların periyodik uygunluklarını denetleme olanağı tanıyan modern bir mühimmat kimya-laboratuarının çalışmaya başladığını yazdı.

Habere göre, konuşmasında RMMO’nun eskimiş ve tehlikeli mühimmatının imhası konusuna da değinen Fokaidis, şu ana kadar (bu yıl) Bin 800 ton civarında mühimmat imha edildiğini, kalan son kullanılamaz durumdaki mühimmatın da 2014 içinde geri çekileceğini söyledi, bu alandaki çabanın 2015’te de devam edeceğini anlattı.

Haravgi “Mevzi ve Kışlalar Azalıp Kaldırılıyor... Savunma Kalkanı Bütçesi İki Yılda Yüzde 28 Azaldı... Bin 800 Ton Eski Mühimmat Geri Çekildi” başlıklı haberinde DİSİ iktidarında silahlanma bütçesinin yüzde 28 azaldığından, bu yılki silahlanma bütçesinin yalnız yüzde 55’inin uygulandığından şikayet etti.

BASİAKULİS: “KIŞLALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEVZİLERİN KALDIRILMASI BİZİ SIKINTIYA SOKTU…”

RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Basiakulis, kışlaların birleştirilmesi ve mevzilerin kaldırılmasının RMMO’yu sıkıntıya soktuğunu belirterek, 123 mevziden yalnız 90’ında personel bulunduğunu, geriye kalanlarda periyotlarla personel bulundurulduğunu, bazılarının kaldırılmasının düşünüldüğünü söyledi. Elektronik gözlem imkânları satın alınmasıyla ateşkes hattı gözetiminin artırılıp bunun için gerekli insan dinamiğinin azaltılabileceğine işaret etti. Basiakulis, bugün her bir mevzinin aylık işleyiş giderinin 5 bin Euro olduğuna da dikkat çekti.

Rum Savunma Bakanı Fokaidis, RMMO’nun yeniden yapılandırılması planının yılsonuna kadar hazır olacağına işaret ederek bütçede, RMMO’nun teknik açıdan yükseltilmesiyle alakalı silahlanma programı için ödenek öngörüldüğüne işaret etti. Yeniden yapılandırma maliyetinin ne olduğu sorulduğunda ise buna, bütçe kısıntıları çerçevesinde çözüm aradıklarını anlattı.

BAKANA GÖRE RMMO KENDİ GÜVENLİ İĞLETİŞİM SİSTEMİNE SAHİP OLMALI

KİT’lerin özelleştirilmesinin RMMO’da güvenlik sıkıntısı yaratıp yaratmayacağı sorusuna karşılık, gerekli incelemelerin yapıldığına işaret eden Fokaidis, RMMO’nun kendi güvenli iletişim sistemine sahip olması gerektiğini vurguladı. Gazete elinde, muteber bir özerk sistemin milyonlarca Euro gerektirdiği yolunda güvenilir bilgi bulunduğunu yazdı.

Fokaidis’e, Savunma Bakanlığı teknik birimlerinin Ulaştırma Bakanlığı’na mı verildiği de soruldu. RMMO teknik birimlerinin uzman rolü bulunduğunu, silah sistemlerinin tamir ve bakımı ile alakalı olduğundan ayrı çalışması gerektiğini söyledi. Yılsonuna kadar radarların iyileştirilmesinin beklendiğini de belirten Fokaidis, gerekli temasların ve prosedürlerin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlattı. Fokaidis “yeni silahlanma programıyla birlikte MEB’te gözetim ve denetimimiz olacak” vaadinde bulundu.

Bu yılki silahlanma bütçesindeki büyük silahlanma ödeneklerinin neden kullanılmadığı da sorulan Fokaidis, ihale ve silah programı satın alımlarının dış çevreye bağlı olduğunu belirterek (gazeteye göre) Rusya’ya uygulanan Avrupa yaptırımlarından RMMO silahlanma programlarının da etkilendiğini ima etti.

Atış alanlarına değinirken 2015 içinde sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Bakan “hedef, atış alanlarının işleyişiyle ilgili bütün yönleri kapsayan kapsamlı bir plan hazırlanmasıdır” dedi.

Fileleftheros “Silahlanma Programıyla Bütçe... Termik Kamera ve Hava Gözlem Araçları Tedariki” başlıklı haberinde, Savunma Bakanlığı 2015 bütçesinin RMMO’nun teknolojik iyileştirilmesiyle ilgili önemli silahlanma programları içerdiğine dikkat çekti.

TERMİK KAMERA VE HAVA GÖZLEM ARAÇLARI SATIN ALIYORLAR

Fokaidis’in, bu programların kara kuvvetleriyle ilgili modern imkanlarla alakalı olduğunu söylediğini yazan gazete, edindiği bilgilere dayanarak şunları aktardı:

“Öğrendiğimize göre iki silahlanma programı ateşkes hattının bir bölümünün gözlenmesi için termik kamera ve hava gözlem araçları satın alınmasıyla alakalıdır. Silahlanma programlarında Savunma Bakanlığı tarafından iki adet açık deniz karakol gemisi satın alınması için ödenek de var.

Fokaidis, savunma kalkanı bütçesinde, silah sistemlerinin bakımı ve Milli Muhafız Ordusu tesislerinin bakım-idamesi için kredi ile Milli Muhafız Ordusu’nun savaş kabiliyeti ve harekata hazırlılığının idamesi için gerekli silah sistemlerinin satın alımı, MEB’in, FIR’ın ve ateşkes hattının gözlemlenmesi alanındaki olanakların artırılması için ödenekler var dedi.”

SİLAHLANMAYA BU YIL 70, GELECEK YIL 60 VE BİR SONRAKİ YIL 71 MİLYON EURO

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın 2015 bütçesinin toplam 318 milyon 955 bin Euro harcama öngördüğünü, aynı miktarın önümüzdeki iki yıl için de öngörülmekte olduğunu belirtti. En önemli başlık olan savunma kalkanı (silahlanma) başlığı için de 69 milyon 323 bin Euro harcama öngörüldüğü belirtilen haberde, silahlanma için 2016’da 68 milyon 781 bin, 2017 için de 70 milyon 787 bin 67 Euro harcama öngörüldüğü kaydedildi.