2 Bin 430 Devletler Arası Ve Uluslararası Anlaşma

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, 1960 yılından bu yana 2 bin 430 devletlerarası ve uluslararası anlaşmaya imza attığı haber verildi.

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, 1960 yılından bu yana 2 bin 430 devletlerarası ve uluslararası anlaşmaya imza attığı haber verildi.

Politis gazetesi “İmzaladık Ama Uygulanıyorlar Mı?” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Yorgos Lillikas’ın sorusu üzerine Hukuk Komiseri Lida Kursumba, Rum Meclis’ine imzalanan anlaşmalarla ilgili bilgilendirici bir mektup gönderdi.

Buna göre “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2 bin 430 anlaşma imzaladığını aktaran gazete, bunlardan bin 40’ının ikili, 822’sinin de çoklu anlaşma niteliğinde olduğunu kaydetti.

Anlaşmaların yüzde 30’unun 2004 yılından sonra imzalandığını belirten gazete, ikili anlaşmaların 92 ülke, 12 uluslararası tanınmış bölgesel varlıklar ve 15 uluslararası örgütle imzalandığını yazdı.

Haberde imzalanan bin 40 ikili anlaşmanın tümünün yürürlükte olmadığından da söz edildi.

Gazeteye göre “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin en çok sözleşme metninin olduğu ülkeler listesi ise şöyle: “Yunanistan ile 66, Bileşik Krallık ile 60, Rusya ile 56, Bulgaristan ile 40 ve ABD ile 39 sözleşme metni.”

Öte yandan habere göre Kursumba, anlaşmaların hangilerinin uygulandığı konusunda ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirterek, konuyu Dışişleri Bakanlığı’na havale etti.

(HC/HÖ)