28 Yaşındaki Mahkum Hücresinde Ölü Bulundu



Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan yabancı uyruklu 28 yaşındaki mahkumun, dün, hücresinde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol Mahkemesi tarafından 2017 yılında hırsızlık suçlarından 3 yıl hapse mahkum edilen 28 yaşındaki yabancı uyruklu mahkumun, intihar etmesi sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Rum Merkezi Cezaevi’nin, 28 yaşındaki yabancının intihar nedenini, eşinin herhangi bir gerekçe göstermeden kendisiyle bir anda iletişimini kesmesi ve boşanması nedeniyle hayal kırıklığına bağladığını da belirtti.

