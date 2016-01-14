24 Ay Zorunlu Askerlik Geliyor

VATANDAŞ OLANA DA OLMAYANA DA 24 AY ZORUNLU ASKERLİK

Anne veya babası yabancı uyruklu olan Rum vatandaşlarının Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev süreleri bu yılın ocak ayı itibarıyla 6 aydan 24 aya çıkartılırken, aynı durumda olup Rum vatandaşlığı almayanlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getiriliyor.

Politis “Ebeveyni Yabancı Uyruklu Olan Çocuklara Da Askerlik Süresi 24 Ay” başlıklı haberinde kısa süre önce Rum Resmi Gazetesi’nde yayımlanan yeni yasa uyarınca, anne veya babası yabancı olanların da askerlik süresinin bu yılın Ocak celbiyle birlikte 24 aya çıkacak kişi sayısının, şu an itibarıyla 150 civarında olduğunu yazdı.

Habere göre yasadaki değişiklik, Rum ana-babadan olanlar ile ana-babasından biri yabancı olanlar arasında ayrım yapıldığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulunulması üzerine yapıldı.

Değişiklikten önce yasa, 16 Ağustos 1960 ile 11 Haziran 1999 tarihleri arasında doğan, babası yabancı uyruklu olmasına karşın anneden dolayı Rum vatandaşlığı hakkı kazanan kişilerin 6 ay zorunlu askerlik yapmasını öngörüyordu.

Yasada yapılan diğer bir önemli değişiklikle, babası yabancı uyruklu annesi Rum olup kendisi Rum vatandaşlığı almamış kişilerin de 24 ay zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi.













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