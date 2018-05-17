225 Refakatçisiz Sığınmacı Çocuk!

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Güney Kıbrıs’ta, 2017 yılında siyasi sığınma talep eden refakatçisiz çocuk sayısının 225 olduğunu açıkladı.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında siyasi sığınma talebinde bulunan refakatçisiz çocuk sayısının 225 olduğunu, 2016 yılında ise bu rakamın 215 olduğunu yazdı.

Gazete, siyasi sığınma başvurusunda bulunan refakatçisiz çocuk sayısının, aynı yıl içerisinde başvuru yapanların yüzde 32.4’ünü teşkil ettiğini belirtti.

Bu çocuklardan, yüzde 4’ünün 14 yaş ve altı olduğunu belirten gazete, yüzde 64’nün ise erkek çocuğu olduğunu yazdı.