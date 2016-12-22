Güney Kıbrıs:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:51

2,2 Milyar Euro’luk Tahsil Edilememiş Gelir

Güney Kıbrıs’ın 2,2 milyar Euro’luk tahsil edilememiş gelirinin bulunduğu haber verildi.

2,2 Milyar Euro'luk Tahsil Edilememiş Gelir
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Güney Kıbrıs’ın 2,2 milyar Euro’luk tahsil edilememiş gelirinin bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “2,2 Milyar Kara Delik” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Sayıştaylığınca hazırlanıp dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletilen 2015 yıllık raporuna yer verdi.

Gazete, Rum Sayıştay Başkanı Odiseas Mihailidis’in, devletin 2 milyar 179 milyon 26 bin 333 Euro’luk tahsil edilememiş gelirinin bulunduğuna işaret ederek, “tehlike çanları çaldığını”yazdı.

Habere göre, 2015 yılında, önceki yıla kıyasla tahsil edilememiş gelirlerde 99,1 milyon Euro’luk artış olduğuna dikkat çeken Mihailidis, tahsil edilememiş en büyük gelirin 1,7 milyar Euro ile Vergi Dairesi’nde görüldüğünü belirtti. 

Mihailidis, bu  zor ekonomik koşullarda devletin gelirleri toplama olanaklarının artırılması için derhal önlem alınması gerektiği yönünde Rum Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

Devletin kayba uğradığı bir diğer önemli meselenin de vergi kaçakçılığı olduğunu söyleyen Mihailidis, bu konuda da önlem alınması gerektiği vurgusunda bulundu.

İSTİMLAKLARIN TAZMİNAT BEDELLERİ ÖDENMİYOR

Öte yandan gazete, haberinde, devletin kamu yararına yaptığı istimlaklere karşılık faizler de dahil toplamda 340 milyon Euro’luk tazminat borcunun olduğunu yazdı.

SÖZDE “BELEDİYELERE” PROPAGANDA KATKISI

Simerini gazetesi ise, Rum Sayıştaylığın raporuna göre, KKTC’deki bölgelerin sözde “belediyelerine”, “bilgilendirme” kampanyaları için 280 bin Euro’luk katkı verildiğini yazdı.

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