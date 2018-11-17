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20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu

Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.):  Limasol’da 20 gün içerisinde ikinci kürkçü dükkanı soygunu meydana geldi. Lefkoşa’da bir evde ise uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte Euro bulundu.

20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu

Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.):  Limasol’da 20 gün içerisinde ikinci kürkçü dükkanı soygunu meydana geldi. Lefkoşa’da bir evde ise uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte Euro bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu
Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.):  Limasol’da 20 gün içerisinde ikinci kürkçü dükkanı soygunu meydana geldi. Lefkoşa’da bir evde ise uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte Euro bulundu.
Politis ve diğer gazetelere göre, iki kişi olduğu belirtilen soyguncular Limasol’un Ay. Tihona sahil bölgesindeki bir kürkçü dükkanına girerek 3 dakika içerisinde 200 bin Euro’luk 50 kürk aldıktan sonra BMW marka jeep araç ile olay yerini terk etti.  Soyguncuların 20 gün önce de (25 Ekim) yine sahil yolu üzerindeki bir kürkçü dükkanından 200 bin Euro değerinde 24 kürk çaldığı hatırlatıldı. 
UYUŞTURUCU, RUHSATSIZ SİLAH VE SAHTE EURO
Öte yandan Fileleftheros, 32 ve 31 yaşlarındaki iki Rum’un kaldığı eve dün gece baskın yapan polisin 3 gram kokain, 123 gram hintkeneviri, ruhsatsız çift namlulu silah (av tüfeği) ve 100 Euro’luk 10 adet sahte banknot bulduğunu yazdı. 
Gazeteye göre başkalarına satmak maksatlı uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte para bulundurmak ve cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmakla suçlanan iki kişi mahkemeye çıkarılarak haklarında 6’şar gün tutukluluk emri alındı. 
(ŞA/FEZ) 
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