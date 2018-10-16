2019 Yılı Savunma Bütçesi

Rum Savunma Bakanlığı’nın, “savunma zırhına” (silahlanma) ilişkin 2019 yılı bütçesinin, tamamen gerekli unsurlarla sınırlandırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, onaylanması için Rum Meclisi’ne sunulan bütçede, “savunma zırhı” başlığının, geçmiş yıllara oranla azaltıldığını ancak askeri personelin maaşları ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) işleyiş ve bakım-onarım maliyetlerinin ise artırıldığına dikkati çekti.

Gazete, savunma bütçesinde yer alan kalemlere ilişkin miktarlara da yer verirken donanım programlar ve bunların bakımlarının da dahil edildiği “savunma zırhı” başlığının, 2019 yılı için, 51 milyon 867 bin 129 Euro olarak öngörüldüğünü, 2018 yılında ise bu rakamın 76 milyon 910 bin 129 Euro olduğunu anımsattı.

Subayların ve astsubayların maaşları ile çeşitli ödeneklerinin sınırlandırıldığı “Kıbrıs Ordusu”na ilişkin kalemin, 2018 yılında 136 milyon 175 bin 002 Euro’yken 2019 yılı için bunun, 142 milyon 154 bin 424 Euro’ya yükseltildiğini yazan gazete; RMMO’nun işleyişini öngören başlığın ise 2018 yılında, 144 milyon 639 bin 265 Euro şeklinde yer alırken 2019 yılında 156 milyon 843 bin 185 Euro’ya çıkarıldığını belirtti.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı’nın yıllık maaşlarını ve işletme maliyetlerini düzenleyen başlık ise, 2019 yılı için 7 milyon 988 bin 262 Euro olarak öngörülüyor. 2018 yılı için bu rakam 7 milyon 55 bin 458 Euro’ydu.

Gazete haberinde ayrıca askerlerin ödenekleriyle ilgili 2019 yılı bütçesinde yer alan rakamlara da ayrı ayrı yer verdi.