banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99034
ALTIN
228.641
DOLAR
5.7850
STERLİN
7.6379
EURO
6.6923
Önceden Kiracısı Olduğu Daireden Eşya Çalan Kişi Tutuklandı
KARŞIYAKA'DA HIRSIZLIK
Talat: “Top BM’de“
TALAT: ''TOP BM'DE''
Dikkat! Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“
"KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUTLARI HALA CANLI"
banner282

2019 Yılı Savunma Bütçesi

2019 Yılı Savunma Bütçesi

16 Ekim 2018 Salı 07:48
2019 Yılı Savunma Bütçesi

Rum Savunma Bakanlığı’nın, “savunma zırhına” (silahlanma) ilişkin 2019 yılı  bütçesinin, tamamen gerekli unsurlarla sınırlandırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, onaylanması için Rum Meclisi’ne sunulan bütçede, “savunma zırhı” başlığının,  geçmiş yıllara oranla azaltıldığını ancak askeri personelin maaşları ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) işleyiş ve bakım-onarım maliyetlerinin ise artırıldığına dikkati çekti.

Gazete, savunma bütçesinde yer alan kalemlere ilişkin miktarlara da yer verirken donanım programlar ve bunların bakımlarının da dahil edildiği “savunma zırhı” başlığının, 2019 yılı için, 51 milyon 867 bin 129 Euro olarak öngörüldüğünü, 2018 yılında ise bu rakamın 76 milyon 910 bin 129 Euro olduğunu anımsattı. 

Subayların ve astsubayların maaşları ile çeşitli ödeneklerinin sınırlandırıldığı “Kıbrıs Ordusu”na ilişkin kalemin, 2018 yılında 136 milyon 175 bin 002 Euro’yken 2019 yılı için bunun, 142 milyon 154 bin 424 Euro’ya yükseltildiğini yazan gazete; RMMO’nun işleyişini öngören başlığın ise 2018 yılında, 144 milyon 639 bin 265 Euro şeklinde yer alırken  2019 yılında 156 milyon 843 bin 185 Euro’ya çıkarıldığını belirtti.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı’nın yıllık maaşlarını ve işletme maliyetlerini düzenleyen başlık ise, 2019 yılı için 7 milyon 988 bin 262 Euro olarak öngörülüyor. 2018 yılı için bu rakam 7 milyon 55 bin 458  Euro’ydu.

Gazete haberinde ayrıca askerlerin ödenekleriyle ilgili 2019 yılı bütçesinde yer alan rakamlara da  ayrı ayrı yer verdi.

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta yaşanan polisiye olaylar
Güney Kıbrıs’ta yaşanan polisiye olaylar
Bm Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Raporunu Güvenlik Konseyi’ne Sundu
Bm Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Raporunu Güvenlik Konseyi’ne Sundu
Fatih’in İlk Sondajı 29 Ekim’de Haberi Rum Basınında
Fatih’in İlk Sondajı 29 Ekim’de Haberi Rum Basınında
Özersay Ve Erhürman’ın Açıklamaları Rum Basınında
Özersay Ve Erhürman’ın Açıklamaları Rum Basınında
Kıbrıslı Rumlara Yardım Eden Kıbrıslı Türk’ün Haberi Rum Basınında
Kıbrıslı Rumlara Yardım Eden Kıbrıslı Türk’ün Haberi Rum Basınında
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Mısır’da
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Mısır’da
Baf Kapısının Açılmasına Onay Verildiği İddiaları Rum Basınında
Baf Kapısının Açılmasına Onay Verildiği İddiaları Rum Basınında
İngiliz Yüksek Komiseri’ne Tepki
İngiliz Yüksek Komiseri’ne Tepki
“Cyprus Aırways” IATA Üyesi
“Cyprus Aırways” IATA Üyesi
“Kıbrıslı Avcılar Partisi”ne Resmiyet
“Kıbrıslı Avcılar Partisi”ne Resmiyet

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim