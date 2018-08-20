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2018’de 33 Tozlu Gün

2018 yılında 33 gün adada toz bulutunun hakim olduğu bilgisi aktarıldı.

2018’de 33 Tozlu Gün

2018 yılında 33 gün adada toz bulutunun hakim olduğu bilgisi aktarıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:43
2018’de 33 Tozlu Gün

 2018 yılında 33 gün adada toz bulutunun hakim olduğu bilgisi aktarıldı.

Politis gazetesi 1998 yılından günümüze kadar adada hakim olan toz bulutlarıyla ilgili bir araştırmaya yer verdi.

Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu iklim değişikliklerinin, sadece kuraklık ve sıcakların artışıyla gözlemlenmediğini belirten gazete, son yıllarda toz bulutu olaylarında da artış olduğuna dikkat çekti.

Yapılan ölçümlere göre, 1998 yılında 8 gün toz fırtınasının etkisi altında kalındığını kaydeden gazete, 2008 yılında bu rakamın 38’e yükseldiğini belirtti.

1999-2008 yılları arasında toz bulutunun hakim olduğu 200 günün yaşandığını kaydeden gazete, 2009-2018 yıllarında ise 182 toz bulutlu günün geçirildiğini belirtti.

Haberde sadece 2018 yılının ilk yarısında toz bulutunun hakim olduğu günlerin sayısının 33 olduğunu belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 12:56
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