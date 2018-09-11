2017 Bağımlılık Raporu

6 KİŞİ AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ



KIZ ÖĞRENCİLER ARASINDA DAHA YAYGIN



Rum tarafında 2017’de aşırı dozda eroin kullanmaktan 6 kişi öldü. Avrupa’da bir eroin fazlalığı gözlemlendiği için bu türde uyuşturucunun Güney Kıbrıs’a daha çok yayılacağından korkuluyor.



Politis ve diğer gazeteler Rum Bağımlılıkla Mücadele Birimi Başkanı Dr. Hrisanthos Yeorgiu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün sunduğu “Bağımlılıkla Mücadele Birimi” 2017 yılı raporunun içeriğine dair açıklamalarını aktardı.



Habere göre, Avrupa’da kokain türü uyuşturucuda bir fazlalık gözlemlendiğini, Güney Kıbrıs’ın bundan etkilenmesinin beklenmediğini söyleyen Yeorgiu, Güney’de uyuşturucu kullanımının trajik boyutta olmamakla birlikte, uyuşturucuya bağlı 6 ölüm vakası gerçekleştiğinden, şirin de gösterilemeyeceğini kaydetti.



Genel nüfusun yüzde 12’sinin hayatı boyunca en az bir kere denediğini beyan ettiği hintkenevirinin, Güney’de kullanımı en yaygın madde olmaya devam ettiğini anlatan Yeorgiu, bu türde uyuşturucuyu en çok deneme eğiliminin 19-22 yaş arasındakiler arasında bulunduğunu söyledi.



Yeorgiu, 15-34 yaş aralığındaki gençler arasında hintkeneviri kullanımının yaygın olduğunu (son yıl içerisinde kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,4) kullanımı en rağbet gören maddenin kokain olduğunu, 14-64 yaş aralığındaki genel nüfusun yüzde 1,4’ünün bu tür uyuşturucuyu ömrü boyunca en az bir kez kullandığı beyanında bulunduğunu söyledi. Yeorgiu, sakinleştirici dışındaki bütün maddelerin kullanımının erkekler arasında daha yaygın olduğunu ekledi.



Yeorgiu, 2016’da 170 kilo hintkeneviri, 182 kilo kokain, son üç yıl içerisinde ise 597 kilo hintkeneviri ve 320 kilo kokain ele geçirildiğini kaydetti.



Raporda, 15-16 yaş aralığındaki öğrenciler arasındaki alkol kullanımı ve şans oyunları ile meşgul olma eğilimiyle ilgili bilgiler de yer aldı. Yeorgiu, öğrencilerin yüzde 18’inin son bir ay içerisinde sigara içtiği, yüzde 22’sinin şans oyunu (yüzde 12’si internet üzerinden, yüzde 27’si internet dışı) oynadığı beyanında bulunduğunu anlattı. Alkol tüketiminde artış yaşandığını, oran vermemekle birlikte, özellikle son bir ay içerisinde 5 ve daha fazla içki tükettiğini söyleyenlerin arttığını ve alkol kullanımının kız öğrenciler arasında daha yaygın olduğunu belirtti.



Aynı gazete, başka bir haberinde tasarrufunda bir miktar matamfetamin türü sentetik uyuşturucu ve 7 bin Euro nakit para bulunan 42 yaşındaki bir İranlı’nın Pazar günü Limasol’da tutuklandığını bildirdi. Habere göre, Güney’de ikamet izniyle bulunan İranlı, mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.



