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200 Bin Euro değerinde ürün çalındı

Limasol’da faaliyet gösteren lüks kadın giyim ürünleri satan bir mağazadan, dün sabaha yakın, 200 bin Euro değerinde ürün çalındığı belirtildi. Fileleftheros gazetesi söz konusu mağazadan, 200 bin Euro değerinde 22 adet kürk çalındığını yazdı. Mağazaya giren ve 2 kişi olduğu tahmin edilen hırsızların alarm sistemini durdurduğunu yazan gazete bunun anlaşılmasının üzerine polisin ve mağaza sahibinin harekete geçtiğini ancak olayın önlenemediğini belirtti. Gazete...

200 Bin Euro değerinde ürün çalındı

Limasol’da faaliyet gösteren lüks kadın giyim ürünleri satan bir mağazadan, dün sabaha yakın, 200 bin Euro değerinde ürün çalındığı belirtildi. Fileleftheros gazetesi söz konusu mağazadan, 200 bin Euro değerinde 22 adet kürk çalındığını yazdı. Mağazaya giren ve 2 kişi olduğu tahmin edilen hırsızların alarm sistemini durdurduğunu yazan gazete bunun anlaşılmasının üzerine polisin ve mağaza sahibinin harekete geçtiğini ancak olayın önlenemediğini belirtti. Gazete...

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
200 Bin Euro değerinde ürün çalındı

Limasol’da faaliyet gösteren lüks kadın giyim ürünleri satan bir mağazadan, dün sabaha yakın, 200 bin Euro değerinde ürün çalındığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi söz konusu mağazadan, 200 bin Euro değerinde 22 adet kürk çalındığını yazdı.
Mağazaya giren ve 2 kişi olduğu tahmin edilen hırsızların alarm sistemini durdurduğunu yazan gazete bunun anlaşılmasının üzerine polisin ve mağaza sahibinin harekete geçtiğini ancak olayın önlenemediğini belirtti.
Gazete polisin, şüphelilerden birinin fotoğrafını da yayımladı.
TÜTÜN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da ikamet etmekte olan bir Kıbrıslı Rum’un kullandığı araçta Rum Gümrük Dairesi memurları tarafından, KKTC’den geldiği iddia edilen tütün ürünleri tespit edildiğini yazdı.
Habere göre gümrük değeri 4 bin 172 olan tütün ürünlerine el konulurken Kıbrıslı Rum’a ise 8 bin Euro para cezası verildi.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 15:43
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