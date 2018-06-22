20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek

Güney Kıbrıs’ın, 20 Asya ülkesinden senatörler ile 90’dan fazla milletvekilinin katılacağı Asya Parlamenterler Asamblesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Daimi Ekonomi Komitesi toplantısına ev sahipliği yapacağı haber verildi.

Toplantının 25-28 Haziran tarihleri arasında Limasol’a bağlı Pissuri’de yer alacağını yazan Alithia gazetesi, böyle bir şeyin Güney Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleşeceğine işaret etti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın bahse konu komitede başkanlığa sahip olduğunu yazan gazete, DİSİ’ye meclis grup sözcüsü Nikos Tornaritis’in, Asya Parlamenterler Asamblesi başkan yardımcısı ve bahse konu komitenin başkanı olarak seçilmeyi başardığını ekledi.