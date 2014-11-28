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2 Milyar Euro'luk Borç!

Güney Kıbrıs’ta Ekim 2014’te mevduatlarda düşüş olduğu haber verildi.

2 Milyar Euro'luk Borç!

Güney Kıbrıs’ta Ekim 2014’te mevduatlarda düşüş olduğu haber verildi.

28 Kasım 2014 Cuma 09:13
2 Milyar Euro'luk Borç!
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 Güney Kıbrıs’ta Ekim 2014’te mevduatlarda düşüş olduğu haber verildi.

Simerini gazetesi, Rum Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Ekim ayında mevduatlarda 221 milyon 200 bin Euro’luk düşüş olduğunu yazdı.

Gazete, Eylül ayında 46 milyar Euro olan mevduatların, Ekim ayında 45 milyar 778 milyon Euro’ya düştüğünü aktardı.

Mevduatların bir yıl içerisinde 1 milyar 600 bin Euro kadar azaldığı belirtildi.

TAHSİL EDİLMEYEN CEZALAR

Alithia gazetesi ise 3 Haziran 2014 yılına kadar 200 milyon Euro’ya yakın cezanın tahsil edilemediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de sunulan Rum Sayıştaylık raporunda, 3 Haziran 2014’e kadar 195 bin 745 cezayla ilgili 188 milyon 929 bin 254 Euro’luk cezanın tahsil edilemediğini aktaran gazete, cezaların çoğunun sosyal sigortalar, çeşitli cezai davalar ve trafik suçlarıyla ilgili olduğunu belirtti.

DEVLETE ÖDENMESİ GEREKEN 2 MİLYAR EURO’LUK BORÇ

Öte yandan Haravgi gazetesi 2013 yılında devlete ödenmesi gereken gecikmiş borçların yaklaşık 2 milyar Euro olduğunu yazdı.

Rum Sayıştaylık raporuna göre, faizler ve cezalar dahil gecikmiş gelirlerin 1 milyar 966 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, bu borçların büyük bir kısmının Gelir Vergi Dairesi(yüzde 57 - 1 milyar 121 bin), KDV Dairesi (yüzde 21,4 - 421 milyon 200 bin Euro)  ve Su İşleri Dairesi’ne (yüzde 9,3 - 183 milyon 700 bin Euro) olduğunu belirtti.

Gazete, 1 milyar 966 milyon Euro’nun 670 milyon Euro’sunun (faiz ve cezalar olmaksızın) “güvensiz” ve muhtemelen hiç tahsil edilemeyecek kabul ediğini aktardı.

DEVLETİN BORÇLARI

2013 yılında devletin üçüncü şahıslara geciken borçlarının ise 9 milyon 400 bin Euro olduğunu belirten gazete, en önemli borçların Sağlık Bakanlığı (4 milyon 700 bin Euro), Savunma Bakanlığı (3 milyon 400 bin Euro), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (400 bin Euro) ile ilgili olduğunu kaydetti.

Gazete devletin istimlak borçlarının da 480 milyon 800 bin Euro olduğunu belirterek, bunların Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili olanlar da dahil hak sahiplerine verilmemiş tazminatları kapsamadığını aktardı.

                                                

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