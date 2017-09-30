Güney Kıbrıs:
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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle, bu yıl düzenlenecek resmi geçit töreninin, yine, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo'da
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Lefkoşa, 30 Eylül 17 : “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle, bu yıl düzenlenecek resmi geçit töreninin, yine, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, resmi geçit töreninin saat 11.00’de başlayacağını, geçit töreninin başlamasının öncesinde, 21 pare top atılacağını yazdı.

Törenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından selamlanacağını yazan gazete Anastasiadis’in tören öncesinde yarın sabah saat 09.45’te, Yunan Askeri Mezarlığı’nı ziyaret edeceğini, saat 10.15’te Başpiskopos Makarios’un anıtına çelenk koyacağını belirtti.

Habere göre Anastasiadis, yarın sabah ayrıca, askeri geçit töreninde Yunanistan’ı temsil etmek amacıyla  Ada’ya gelen Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya gelecek.

Rum Başkanlık binasında, yarın akşam saat 18.30’da kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik de düzenleniyor.


(FK/ÖK)

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