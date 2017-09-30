1 Ekim Resmi Geçit Töreni Yine Strovolo’da

Habere göre Anastasiadis, yarın sabah ayrıca, askeri geçit töreninde Yunanistan’ı temsil etmek amacıyla Ada’ya gelen Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya gelecek.

Lefkoşa, 30 Eylül 17 : “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle, bu yıl düzenlenecek resmi geçit töreninin, yine, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle, bu yıl düzenlenecek resmi geçit töreninin, yine, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.