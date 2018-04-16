1974 Yılında Rmmo’da Görev Yapan 17 Bin Kişiye Ödenek



Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMΟ) 1974 yılında görev yapan yaklaşık 17 bin kişinin ödenek alma hakkı bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın Sosyal Sigortalar Fonu’ndan ödenek almaya hakkı olanlarla ilgili yaptığı bilgilendirmeyi haber yaptı.

Çok sayıda kişinin başvuruda bulunacak olmasından dolayı, bu kişilerin taleplerine yanıt vermek amacıyla hizmet alımı yapılacak 9 kişi için 50 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması için talepte bulunuldu.

