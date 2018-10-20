196 Kilometere Hızla Yakalanan Polis

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Başka bir meseleden dolayı açığa alınmış 36 yaşındaki özel bir polisin, Limasol-Lefkoşa yolunda, saate 196 km hız yaparken yakalandığı belirtildi.

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Başka bir meseleden dolayı açığa alınmış 36 yaşındaki özel bir polisin, Limasol-Lefkoşa yolunda, saate 196 km hız yaparken yakalandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Özel Polis-196 Kilometre İle Rallici” başlıklı haberinde, söz konusu açığa alınmış özel polisin, geçten perşembe akşamı, Limasol-Lefkoşa yolunda, 100 km yerine 196 km hız yaparken trafik polislerinin radarına takıldığını kaydetti.

Trafik polislerinin, yapılan hız karşısında gözlerine inanamadıklarını belirten gazete, 36 yaşındaki polisin kullandığı aracın seyrüseferi olmadığının tespit edildiğini yazdı.

(FK/FEZ)